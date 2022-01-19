الموسيقى الفيتنامية التقليدية.. إبداع على الخيزران في إكسبو

المصدر: البيان

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يحتضن جناح فيتنام في إكسبو 2020 دبي، يومياً ولغاية الأحد المقبل، مجموعة من العروض الموسيقية التقليدية، النابعة من الموروث الثقافي والموسيقي الفيتنامي، القائم على استخدام الآلات الموسيقية التقليدية المصنوعة من خشب الخيزران فقط.



حيث يبدع العازفين الفيتناميين في أداء معزوفات فريدة ومميزة، تعكس قمة الإبداع الذي وصلت إليه هذه الدولة الآسيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلمية وغيرها، كما أبدعت أنامل هؤلاء العازفين في تقديم معزوفات من تراث الموسيقى الفيتنامية الضاربة بجذورها في تاريخ هذا البلد الآسيوي العريق.



وأثارت الآلات الموسيقية الفيتنامية، شغف الحضور الذين راحوا يتفقدون ويستفسرون عن طرق صناعتها وكيفية إخراجها للأصوات بدون أي تدخل للتقنيات الحديثة، معبرين عن سعادتهم بالتواجد في الجناح، والتعرف على هذه الآلات الموسيقية التراثية غير التقليدية من حيث طريقة تصميمها وصنعها.

وقال هوانغ تران، مدير الجناح الفيتنامي: "تعبر هذه الفرقة الموسيقية عن العلاقة التي تجمع بين الناس في فيتنام والطبيعة، كما تعبر عن تقاليدنا العريقة التي تؤكد أصالتها هذه الآلات الموسيقية، والتي تم صنعها باستخدام أعواد الخيزران فقط".



وأضاف تران: "هذه الآلات الموسيقية، هي الآلات الوحيدة في العالم التي تصدر مثل هذه الأصوات الجميلة بمجرد لمس الآلة، وهو السبب وراء إعجاب معظم الزوار بها".



كما ارتدى أعضاء الفرقة الموسقية أزياء تقليدية جميلة، حيكت بواسطة الأقمشة الفيتنامية التقليدية، مع إضافة الألوان الفرنسية، في إشارة لرغبة فيتنام في التواصل والانفتاح على العالم، خاصةً وأن صناعة الملابس في فيتنام تشهد ازدهاراً كبيراً، حيث أصبحت مؤخرا موطناً لكبريات الشركات العالمية في صناعة الملابس.



يربط محتوى جناح فيتنام بين الحداثة والتطور، بين ماضي البلاد وحاضرها، ومستقبلها القائم على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا المتطورة والصناعات الحديثة، كما يلقي الضوء على المجهودات التي تبذلها الدولة في إعادة تدوير المنتجات بطرق مستدامة، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية.