نيكاراغوا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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احتفلت جمهورية نيكاراغوا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث بدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي دولتي الإمارات العربية المتحدة ونيكاراغوا على منصة الأمم في ساحة الوصل، مع عزف النشيد الوطني للبلدين.

واستقبل سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، محمد محمد فرارة لاشتر، سفير جمهورية نيكاراغوا لدول الخليج العربي، المفوض العام لجناح جمهورية نيكاراغوا في إكسبو 2020 دبي، والوفد الحكومي وأعضاء السلك الدبلوماسي رفيع المستوى المرافق له.

وقال سلطان محمد الشامسي في كلمته التي ألقاها في مستهل الحفل: "يسلط جناح نيكاراغوا الضوء على تاريخ البلاد وإرثها الثقافي الفريد، إضافة إلى الفرص السياحية والتجارية الكبيرة التي توفرها لكافة المعنيين المحليين والدوليين".

وأضاف: "نشعر بالفخر لاستضافتنا لنيكاراغوا كمشارك فعال في إكسبو 2020 دبي، ونأمل بأن نتمكن من البناء على علاقات الشراكة القائمة بين دولتينا، إذ إننا حريصون على استكشاف فرص التعاون فيما بيننا في المجالات التجارية والاستثمارية، وكذلك على تبادل المعرفة حول القطاعات ذات الأولوية المشتركة كقطاع الطاقة المتجددة، والزراعة والسياحة والتعليم، خلال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي وما بعدها".

من جانبه، قال محمد محمد فرارة لاشتر: "يسرني أن يشارك شعب وحكومة نيكاراغوا معكم في هذا اليوم المتميز؛ وانتهز هذه المناسبة لنقل التحيات الودية والأخوية من فخامة رئيس جمهورية نيكاراغوا دانيال أورتيغا سافيدرا ونائبه روزاريو موريو، وشعب وحكومة نيكاراغوا كما نعرب عن شكرنا وامتناننا لدولة إلامارات على دعوتها الكريمة ومنحنا هذه الفرصة لتمكين نيكاراغوا من المشاركة في إكسبو 2020 دبي".

وأضاف أن "العلاقات بين جمهورية نيكاراغوا ودولة الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث أثمرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات".

وتابع: "تمتلك نيكاراغوا موارد طبيعية متنوعة؛ كما توفر فرصاً للاستثمار في الزراعة والطاقة والسياحة، والنقل والبنية التحتية والطاقة والتعدين وغيرها وأدعو الجميع للاطلاع على الفرص والإمكانيات التي نمتلكها في بلدنا".

وأكد أن "إكسبو 2020 دبي يمنح كافة دول العالم فرصة لتنشيط كافة أوجه القطاعات السياحية والاقتصادية والعلمية والتجارية والاستثمارية وغيرها لدى هذه البلدان"، مؤكداً أن الحدث الدولي فرصة جيدة لزيادة حجم الاستثمارات والسياحة في نيكاراغوا.

وأشار إلى أن بلاده تعتزم خلال هذه الفترة توقيع ست اتفاقيات جديدة مع دولة الإمارات تشمل مجالات تشجيع وحماية وضمان الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وغيرها من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المهمة في هذا السياق.

ويعرض جناح نيكاراغوا الواقع في منطقة الفرص، الموارد البشرية والطبيعية التي تتمع بها هذه البلاد الواقعة في قلب أمريكا الوسطى، موفراً نافذة رائعة على هذه الدولة الساحرة، وسيتعرف الزوار من خلال الجناح، على الهندسة المعمارية المميزة التي تتميز بها البلاد، والمناظر الطبيعية الرائعة، والشواطئ المثالية والغابات المطيرة المورقة، إضافة للتعرف إلى ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها نيكاراغوا بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم.