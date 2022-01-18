«إكسبو» يستضيف مؤتمر «أنا لبنانية عربية»

المصدر: دبي ـ البيان

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ينطلق مؤتمر «أنا لبنانية عربية» في الجناح اللبناني في إكسبو دبي في 27 يناير 2022، حيث يستقبل رجال وسيدات أعمال محليين وعرب وشخصيات اقتصادية ومستثمرين.

المؤتمر الذي تستمر أعماله ليوم واحد تتخلله جلسات عدة وورشة عمل ومعرض تنظمه جمعية السيدات القياديات يرافقه معرض للمنتجات المصنوعة محلياً في لبنان لإبراز قدرات سيدات الأعمال اللبنانيات. وتتمحور الأهداف الثلاثة الرئيسية للمؤتمر حول تشجيع الاستثمار والتجارة متعددة الأطراف، ونشر ثقافة السلام والاستقرار وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد في العالم العربي. كما يشكل فرصة للمشاركين للتواصل والتفاعل مع رياديين يؤمنون بالمبادرة ودعم الأعمال والفرص الاستثمارية.

تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات رئيسية من رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان ورئيسة مجلس سيدات الأعمال الإماراتي فريدة العوضي وقنصل لبنان العام في دبي والإمارات الشمالية عساف ضومط والأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي ورئيس الهيئات الاقتصادية، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير.