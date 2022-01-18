تمازج فريد.. "أنميشن" وأطباق شعبية ووصفات عشبية في معرض كوريا للابتكار

المصدر: البيان

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في تمازج تقليدي وعصري فريد، يستقبل "معرض كوريا للابتكار"، زواره في إكسبو 2020 دبي بالملابس الكورية المميزة وألعاب الأنميشن التي تجذب الصغار قبل الكبار وتقديم تجربة افتراضية لاختبار كوريا الجنوبية المتصلة عبر التقنيات الافتراضية، فضلاً عن تقديم أطباقه المميزة بنكهاتها ذات الطابع الشعبي، التي تلاقي اهتماماً كبيراً من زوار الحدث الدولي من محبي الأكل الكوري، وغيرها من الأطباق التي يزخر بها المطبخ الكوري.

وينظم جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 دبي، "معرض كوريا للابتكار"، خلال الفترة من 16 حتى 18 يناير الحالي يتضمن أبرز ما وصلت إليه كوريا في عالم التكنولوجيا من خلال أكثر من 48 شركة كورية بينها "هيونداي موتورز" و"سامسونغ"، إضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعرض منتجاتها المتنوّعة.

وتستهدف جمهورية كوريا الجنوبية خلال "إكسبو 2020 دبي"، تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات، وزيادة فرص الدخول إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والترويج لقدراتها الصناعية التنافسية، وخصائصها الثقافية المميزة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لكوريا الجنوبية من خلال أربع أجنحة مقسمة هي: الفرص ، الاستدامة ، التنقل " ، إضافة إلى لايف ستايل والجمال.

ويظهر شعار "كوريا الذكية تنقل العالم إليك" رغبة كوريا في قيادة البشرية نحو مستقبل أفضل، وجاء "معرض كوريا للابتكار" ليعبر عن الطاقات الكامنة للكوريين الذين يتسمون بروح المثابرة، والطابع الحيوي، والرغبة في الابتكار، والمرونة في مواجهة التغيير من خلال عرض مجموعة مميزة من المعروضات والمنتجات.

ويقدّم الجناح لمحة عن مستقبل التنقل ، بما يتيح للزوار الفرصة لاستكشاف خيارات تنقل غير محدودة من خلال إطلاق العنان لخيالهم ، حيث عرضت شركات السيارات أحدث ثلاث سيارات لها وهي نيكسو والتي تعمل بطاقة الهيدروجين ، وسيارتي كيا EV6 ، وهيوندايIONQ5.

كما عرضت إحدى الشركات الكورية "موينيك" أحدث درجاتها الكهربائية عصرية الشكل "باكمان" للاستخدام الشخصي مع طريقة سهلة لنقل الأغراض أو يمكن لشركات المنتجات نقل منتجاتها إلى مستهلكيها عبر خدمة "الدليفري" بطريقة عصرية ومرنة.

بينما عرضت شركة "تاكي يونج" أحدث تكنولوجياتها في مجال "الدرون" ، حيث عرضت دروناً "هيكسـا" يستخدم في مجال الإنقاذ مزود بمصباح ضوئي عالي الإضاءة ، خاصة الإنقاذ من الحرائق .

وتنافست الشركات الطبية، في إبراز أفضل الطرق والوسائل للعناية بالبشرة، والوصفات الطبية والعشبية ، فيما عرضت شركات "الاستدامة" والتي يبلغ عددها ما يقرب من 14 شركة كورية أبرز وسائلها للحفاظ على البيئة واستخدام مكونات محلية مستدامة ، وقدمت مدينة بوسان الكورية، نبذة موسعة عن ثقافة ومزايا هذه المدينة، التي تعتبر ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية وهي مدينة عالمية تتمتع بالانفتاح والتنوّع، حيث تسعى بوسان إلى التحوّل لمدينة ذكية مستقبلية صديقة للبيئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية الكورية.

ويأتي معرض الابتكار بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الكوري في إكسبو 2020 دبي، الذي تميز بعروض ثقافية سلطت الضوء على تقاليد هذا البلد وطاقته ووحدته وحداثته، إضافة إلى زيارة فخامة مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وقرينته السيدة كيم جونغ سوك إلى جناح بلادهم ، ومعرض الابتكار المقام على هامشه.