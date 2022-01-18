وجبات مجانية لزوار إكسبو الأطفال في مجموعة من المطاعم العالمية

المصدر: البيان

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أصبح بإمكان زوار إكسبو 2020 دبي، ممن تقل أعمارهم عن سن الثامنة، ليس فقط الدخول مجاناً إلى موقع الحدث الدولي، بل التمتع أيضاً بتناول الطعام مجاناً في مجموعة من المطاعم الموجودة بموقع الحدث الدولي، وهو ما يتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بتشكيلة من أفضل الأطعمة من كافة أنحاء العالم.

فبداية من برغر الذواقة، ومروراً بالأطباق التايلاندية الأصيلة والأطباق العضوية المزروعة محلياً، وانتهاء بالمشويات الأفريقية الحارة، فإن زوار إكسبو 2020 من العائلات مدعوون للاستمتاع بأفضل تجارب تناول الطعام التي يوفرها لهم موقع الحدث الدولي، بينما يمكن للزوار من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الـ 8، تناول وجباتهم المفضلة مجاناً من قائمة الأطفال خلال أيام الأسبوع، من الإثنين إلى الخميس حتى تاريخ 31 مارس، وذلك عندما يطلب آباؤهم وجبات رئيسية من المطاعم التالية:



أدريفت برغر بار

جابت وصفة البرغر الأسطورية أدريفت، التي ابتكرها الطاهي الفائز بالجوائز ديفيد مايرز، جميع أنحاء العالم قبل أن تحط رحالها في إكسبو 2020. يقدًّم هذا البرغر المصنوع محليا بإضافات مبتكرة تعزز من نكهته، بالإضافة إلى البطاطس المقلية والمشروبات المخفوقة التي تصعب مقاومتها، مما يجعل تركيبة أدريفت تركيبة رائعة رغم بساطتها، ولعل هذا ما يفسر تحول منطقة المطعم إلى نقطة جذب هائلة للعائلات منذ افتتاح إكسبو 2020.

الموقع: منطقة التنقل

أوقات العمل: من الإثنين إلى الخميس من الساعة 10:00-00:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00-01:00 بتوقيت دولة الإمارات.



ألِف كافيه باي فارم تو تيبل

يضمن هذا المطعم للعائلات، إمكانية الاستمتاع بتناول مكونات طازجة بمفهوم ألِف كافيه المُبتكر في إكسبو، حيث يقدم تشكيلة متنوعة وعالية الجودة من المنتجات المحلية التي تليق بسمعة دولة الإمارات، هذا إلى جانب المكونات العضوية التي تُجلب من مزرعة محلية.



الموقع: منطقة التنقل

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00-00:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00-01:00 بتوقيت دولة الإمارات



صالة الكيبولان الأفريقية لتناول الطعام

تعد صالة تناول الطعام الأفريقية الأولى من نوعها على مستوى العالم، ولا بد لجميع العائلات زيارتها لتناول أجود الأطعمة الأفريقية المحضرة على يد أفضل الطهاة الأفارقة. تضم الصالة 10 مناضد للطهي، تتيح للزوار فرصة استكشاف خيارات صممت لتلبي جميع الأذواق، بما في ذلك الدجاج المقلي بمخيض اللبن وخيارات الشواء المدخن.

الموقع: حديقة اليوبيل

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00-00:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00-01:00 بتوقيت دولة الإمارات



البارون

يقدم هذا المطعم الهادئ، الذي يجسد أجواء أحياء بيروت، أطباقا ريفية لذيذة الطعم باستخدام منتجات من أسواق مزارعي المنتجات العضوية وأسماك مجلوبة من مصادر مستدامة. وبهذا فإنه يقدم غذاء روحيا لجميع أفراد الأسرة.

الموقع: ساحة الوصل

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00-00:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00-01:00 بتوقيت دولة الإمارات

مخبز ومدرسة بريد أهيد للمخبوزات

يضم مخبز ومدرسة "بريد أهيد"، ومقره مدينة لندن في بريطانيا، نخبة من أفضل صانعي المخبوزات بالإضافة إلى أتباع مخلصين من البريطانيين ومحبي الطعام في جميع أنحاء العالم. وبإمكان زوار إكسبو 2020 دبي، اختيار ما يفضلونه من بين مجموعة مختارة من خبز الدونات الرائع والكرواسون الطازج وخبز العجين المخمر وبيتزا المارغريتا.

الموقع: منطقة التنقل

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00-23:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00-00:00 بتوقيت دولة الإمارات



مقهى ميلانو

يعد هذا المكان الأفضل للعائلات لاستعادة نشاطها وحيويتها، حيث يمنحك شعورا بأجواء المنزل الدافئة، عبر تقديم باقة من الأطباق الإيطالية الأصيلة التي تناسب جميع الأذواق.

الموقع: منطقة التنقل

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00-23:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00-00:00 بتوقيت دولة الإمارات



كانفاس من كوفي كلتشر

من خلال أجوائه المعاصرة والهادئة ورائحة القهوة الطازجة التي تفوح بين جنباته، يعد كانفاس من كوفي كلتشر، مكانا لا غنى عنه للعائلات للتزود بجرعة من الكافيين، وتناول وجبة خفيفة تساعدهم على مواصلة استكشافاتهم التالية.

الموقع: منطقة الفرص

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00-23:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 09:00-01:00 بتوقيت دولة الإمارات



غاسترو روتس أوف هانغري

يستقبل هذا المطعم الزوار بترحيب حار ويقدم لهم المأكولات الأصيلة لهذا البلد الكائن في وسط أوروبا، كما يتيح لرواده الاستمتاع بتجربة تفاعلية من خلال مشاهدة الطهاة وهم يعدون الأطعمة المختلفة مثل اليخنات والشوربات اللذيذة.



الموقع: جناح المجر

أوقات العمل: من الإثنين إلى الأحد من الساعة 12:00-21:00 بتوقيت دولة الإمارات





مطعم تجربة اليوبيل لتناول الطعام

يتمتع المطعم بموقع مدهش ملائم للمناسبات الخاصة، ويضم خاصة لاستضافة مجموعة من أشهر الطهاة وبعض خبراء الطهي الرائدين على مستوى العالم.



الموقع: ساحة الوصل

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة: 10:00-00:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00 – 01:00 بتوقيت دولة الإمارات.





مطعم كوجاكي

يمكن للعائلات الانغماس في هذه التجربة الفريدة التي تجمع بين مذاق كوريا واليابان، ومكونات عالية الجودة، وتقنيات طهي معاصرة، وأطعمة ذات نكهات أصلية. ومن بين تلك الأطباق المتميزة المعكرونة بالكركند والجبن، وشرائح لحم البقر المتبل بالكمثرى الكورية مع صفار البيض المطهي على نار هادئة.

الموقع: منطقة الفرص

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة: 10:00-23:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 11:00 – 01:00 بتوقيت دولة الإمارات.





مطعم كوتير

تضم قائمة المطعم مشروبات وأطباق هندية أصيلة غنية بالنكهات الشهية، ويتيح مطعم كوتير لمتناولي الطعام الاستمتاع بمذاق مختَلَف عبر مجموعة من المكونات الاستثنائية، التي تحتويها أطباق اللحوم والأسماك والأطباق النباتية المتنوعة والمقدمة بأسعار معقولة. يدعوكم المطعم لتجربة لقيمات الجاك فروت، وأرز بالاو بالكمأة، وقطع لحم الضأن المتبل مع برياني الدجاج الحبشي، بجانب خبز النان، وخبز البابادوم المقرمش، حيث تستخدم المكونات الموسمية الطازجة لتحضير كافة الأطباق.



الموقع: منطقة الفرص.

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة: 12:00-22:20، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 12:00 – 23:00 بتوقيت دولة الإمارات.



مطعم لونغ تشيم

يتفنن الشيف الشهير، ديفيد تومبسون، في جلب مذاقات بانكوك المعاصرة إلى مطعم لونغ تشيم في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث يقدم المطعم عدة أصناف منها حساء ذيل الثور التايلندي، وطبق صلصلة دجاج الكاري التايلندية وطبق الروبيان الحلو والحامض. حيث يستمتع متناولي الطعام الذين يحبون إضفاء الإثارة على الأشياء بهذه التجربة المميزة لأطعمة الشارع التايلندي.



الموقع: منطقة التنقل.

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة: 10:00-22:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00 – 23:00 بتوقيت دولة الإمارات.



مطعم مودرا

يستعد المطعم للمشاركة في تعزيز أسلوب الحياة النباتي، حيث يقدم مأكولات مناسبة للجميع، ويتميز مطعم مودرا بإتاحته لمجموعة من الخيارات التي تشتمل على البيتزا والبرغر الشهيين، والسوشي نيكاي الياباني الرائع، بجانب المقبلات الشهية والأطباق الرئيسية التي تدلل حاسة التذوق.



الموقع: منطقة الاستدامة.

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة: 10:00-22:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00 – 01:00 بتوقيت دولة الإمارات.



مطعم رايزينغ فليفرز

دعوة للباحثين عن المذاق العربي الأصيل، حيث يقدم مطعم رايزينغ فليفرز بعض المواهب المحلية الأفضل بالمنطقة. ويمكن للزوار الاستمتاع بأطباق اللحوم والأسماك التقليدية التي تقدم مع الأرز والتحلية بمشروبات النعناع المنعشة.



الموقع: حديقة اليوبيل.

أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة: 10:00-00:00، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 10:00 – 01:00 بتوقيت دولة الإمارات.

