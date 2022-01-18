أعذب أصوات بوخارست.. الأوبرا الوطنية الرومانية تحتفي بمئويتها في إكسبو

المصدر: البيان

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احتفاء بالذكرى الأولى على تأسيسها، قدمت الأوبرا الوطنية الرومانية أداء خاصاً مبهراً، على خشبة مسرح دبي ملينيوم في إكسبو 2020 دبي، تزامناً مع يوم الثقافة الوطني في رومانيا.



وجمع الحفل الموسيقي باقة من أعذب الأصوات في البلاد من بوخارست، شملت السوبرانو تيودورا جورغيو، والميزو سوبرانو روكساندرا دونوسيه، والتينور دانيال ماجدال، وباريتون لورداش باساليك، وعازف الكمان رافائيل بوتارو.



وبقيادة المايسترو دانيال جينجا، تضمن العرض الموسيقي أعمالا رومانية وعالمية رائعة نالت استحسان الجمهور، الذي تفاعل بالتصفيق وإطلاق هتافات الإعجاب. شمل العرض المقطوعة الشهيرة "زواج فيغارو"، التي تعتبر من أعظم أعمال موتسارت، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المهمة لموسيقيين عالميين معروفين، مثل جورج بيزيه، وجوزبي فيردي، وجيواتشينو روسيني، وروجيرو ليونكافالو، وجاك أوفنباخ، وغيرهم من الموسيقيين والملحنيين العالميين المشهورين.