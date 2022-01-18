الفن والغناء القوى الناعمة لجزر البهاما في إكسبو

المصدر: البيان

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ليس غريباً أن يكون الفن والغناء، القوى الناعمة لجزر البهاما، إذ تشتهر هذه الدولة الجزرية ذات الطبيعة الساحرة والشواطئ الخلابة والشعب المضياف؛ بتعدد الألوان الموسيقية الشعبية فيها، مثل موسيقى الكاليبسو، والساكا والجونكانو.

وقدم مجموعة من أبرز المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات من جزر البهام، حفلاً فنياً مميزاً على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، احتفاءً باليوم الوطني لبلادهم، حضره جمهور متنوع تجاوب كثيراً مع الوصلات الغنائية التي تضمنت دعوة الجمهور لزيارة هذه الدولة الجزرية ذات الطبيعة الساحرة والشواطئ الخلابة والشعب المضياف.



واستمتع الجمهور بالاستماع إلى مجموعة منوعة من أشهر الأغاني المحلية التي تمزج بين الموروث الثقافي ذو البعد الأفريقي وموروث السكان الأصليين، حيث منح هذا الدمج بين الثقافتين موسيقى جزر البهاما، غنى وتنوع ثقافي عميق، عكس تراث وتاريخ وثقافة عدة أجيال من هذا الشعب المحب للحياة والذي يعبر عن نفسه بالرقص والغناء.



كما استمتع جمهور المنصة بعدد كبير من الرقصات الباهامية التقليدية، التي أشعلت حماسهم للمشاركة والتمايل مع حركات المؤدين.



وتمحورت الأغاني الساحرة التي تجاوب معها الجمهور الحاضر حول مجريات الحياة اليومية لشعب البهاما، حيث يعد الغناء البهامي واحداً من عوامل الجذب السياحي، في البلاد التي تشتهر بالحفلات الصاخبة التي تقام على شواطئها، والتي تجتذب ملايين السياح سنويا.

