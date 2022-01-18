"كوارتيت اكسترا أوردِنير".. روك وبوب وموسيقى تقليدية في إكسبو

المصدر: البيان

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استمتع زوار إكسبو 2020 دبي بعرض "كوارتيت اكسترا أوردِنير"، الذي قدمه أربعة موسيقيين بأسلوب خاص وطابع فريد على منصة اليوبيل في موقع الحدث الدولي، وتضمن باقة من أجمل الأغاني المعروفة والمشهورة.



وشمل هذا العرض النابض بالحياة الركائز الأساسية الأربع للموسيقى الترفيهية، وهي الجاز والروك والبوب والموسيقى التقليدية.

وقال عازف الكمان في الحفل: "إننا سعيدون جدا بالمشاركة في هذا العرض في الحدث الدولي الرائع والاستثنائي إكسبو 2020 دبي".



واستمتع الجمهور بالأداء المبهر والموسيقى الحداثية المميزة التي برزت فيها ملامح التجديد، والتي قدمها العازفون الأربعة على آلات التشيلو والكمان والأكورديون والطبول، في أجواء ساحرة ومبهجة.