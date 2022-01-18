"لحظات تستحق التوثيق" في مرحلتها الأخيرة بإكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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بدأ العد التنازلي لاختتام المرحلة الأخيرة من مسابقة "لحظات تستحق التوثيق" للتصوير الفوتوغرافي، التي أطلقتها كانون رسميا بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وإكسبو 2020 دبي؛ بغية إحداث تغيير إيجابي.



وتهدف المسابقة، التي انطلقت في 28 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 28 يناير الجاري، إلى توفير منصة تتيح للجميع تسخير قوة سرد القصص المرئية لإحداث تغيير إيجابي، مع التركيز على الاستدامة، التي تعد من الركائز الأساسية لشركة كانون، ومن موضوعات إكسبو 2020 دبي، وتسمح للمشتركين بعرض ما يمثله مستقبل كوكبنا بالنسبة إليهم.



ويمكن لجميع عشاق التصوير الفوتوغرافي من جميع أنحاء العالم، ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر، المشاركة في مسابقة "لحظات تستحق التوثيق"، لنيل فرصة الفوز بجوائز تشمل 8,000 دولار أمريكي نقدا، وعملات ذهبية، وكاميرا كانونR5 ، بالإضافة إلى العدسة. وتركّز المرحلة الثالثة المنظَّمة في يناير الجاري، وهي المرحلة الأخيرة من مسابقة التصوير، على تصوير الأماكن السياحية التي يمكن للزوار الوصول إليها باستخدام وسائل النقل العام، حيث يستطيع السياح الاستمتاع بالسياحة التراثية والثقافية، بالإضافة للمتنزهات ومراكز التسوق العالمية.



وينضم المشاركون إلى تحدٍّ لالتقاط وتقديم خمس صور تعكس مبادئ الاستدامة، ضمن أي من الجوانب الأربعة لقضايا الاستدامة العالمية: الاقتصادي أو الإنساني أو البيئي أو الاجتماعي. وتنقسم فئات المشاركة إلى "اللحظات التي تصنعنا" (الجانب البيئي)، و"اللحظات التي تشفينا" (الجانب الإنساني)، و"اللحظات التي تنقذنا" (الجانب الاجتماعي)، و"اللحظات التي تطورنا" (الجانب الاقتصادي). يمكن تقديم المشاركات عبر الموقع الإلكتروني لشركة كانون.



وستتولى تحكيم المسابقة لجنة دولية تضم العديد من أصحاب الخبرات، وستُعرض صور الفائزين في معرض افتراضي يستضيفه موقع كانون الإلكتروني، إضافة إلى معرض فعلي في جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.