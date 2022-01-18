800 ألف زائر يقرأون رسالة الهند الثلاثية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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قدم جناح الهند في إكسبو 2020 دبي رسالة ثلاثية ترتكز على شعار "الانفتاح والنمو والفرص" لأكثر من 800 ألف زائر منذ بداية الحدث العالمي حتى الآن وفقاً لحساب الجناح على منصة "لينكد إن".

وتعرف زوار الجناح على ما تزخر به الهند من فرص اقتصادية وتجارية وثقافية ومسيرة النمو التي تحققها في كافة المجالات فضلاً عن إرثها الثقافي والحضاري العريق وانفتاحها على العالم.

وتتنوع أنشطة الجناح الهندي في إكسبو 2020 دبي بين الأنشطة الاقتصادية والثقافية، حيث ينظم بشكل دوري فعاليات ومؤتمرات حول فرص الاستثمار والاعمال في الولايات الهندي بالتزامن مع برنامج حافل بالأنشطة الثقافية والفنية مع تسليط الضوء على إمكانات كل ولاية وتقاليدها وفرصها.

وتركّز الأنشطة في الجناح على قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء والإسكان والشؤون الحضرية إلى جانب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها؛ وتشهد الفعاليات مشاركة كثيفة من صناع السياسات وقادة الأعمال في الجلسات التفاعلية.

وشكّلت شعبية المهرجانات الهندية، والمأكولات، والعروض الثقافيّة، عوامل رئيسية في استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتبلغ مساحة أرض الجناح 4614 متراً مربعاً، فيما يصل ارتفاع المبنى إلى 27 متراً، ويبلغ إجمالي المساحات المبنية 8700 متر مربع، ويحيط بالجناح واجهة تتضمن ألواحاً متحركة، تشكل لوحة عرض تفاعلية متغيرة لتشكيل عروض بصرية مبهرة، تجذب انتباه الزوار في المناطق المحيطة به، ويضم الجناح مبنيين، الأول هو مبنى الجناح الرئيسي، أما الثاني فهو مبنى «بلازا» مخصص لخدمات التجزئة وفعاليات الأطعمة والمشروبات يعتليه مجسم لـ«أشوك تاشكرا»، وهو رمز هندي تاريخي يتوسط علم الهند، ويفصل بين المبنيين مسرح مفتوح.