10.1 ملايين زيارة لإكسبو في 109 أيام

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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كشفت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو2020 دبي عن بلوغ عدد الزيارات للحدث الدولي 10.188.769 زيارة خلال 109 أيام منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 17 يناير الجاري.

وساهم تخفيض قيمة تذكرة اليوم الواحد من 95 درهما إلى 10 دراهم، لدخول موقع إكسبو 2020 الأحد الماضي والفعاليات المتنوعة منها حفل البوب الكوري في تحقيق 659.059 زيارة في الأسبوع الأخير، فيما وصل عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية إلى 65 مليون زيارة.

وتواصل أعداد الزيارات لإكسبو 2020 دبي ارتفاعها، لتبلغ 10,188,769 زيارة حتى تاريخ 18 يناير الجاري، في أعقاب استضافة الحدث الدولي أول نسخة من أسبوع الأهداف العالمية تقام خارج مدينة نيويورك، وحفلا غنائيا أحيته نخبة من نجوم البوب الكوري – وسط ثقة كبيرة بتدابير السلامة الصارمة المتبعة في موقع الحدث الدولي.

وتحقق أسابيع الموضوعات في إكسبو 2020 دبي شعبية واسعة بفضل اشتمالها على مجموعة من المنتديات والحلقات النقاشية الجاذبة، بالإضافة إلى الفعاليات الممتعة التي يجري تنظيمها على أرض الحدث الدولي. وفي إطار دعوة جادة للعمل، ينعقد أسبوع الأهداف العالمية من 15 إلى 22 يناير، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لدعم أهداف التنمية المستدامة. تُقر هذه الأهداف بضرورة أن تتماشى الجهود الرامية للقضاء على الفقر وأنواع الحرمان الأخرى مع استراتيجيات تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم، والحد من انعدام المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب معالجة تغير المناخ والحفاظ على المحيطات والغابات. وتتواصل كوكبة من القادة العالميين، وصنّاع السياسات، ورواد الأعمال، والمساهمين الفاعلين، في حملة "قائمة المهام العالمية" أثناء هذا الأسبوع للعمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، فيما يدعى زوار إكسبو 2020 دبي لمشاركة قوائم مهامهم الخاصة الهادفة لإحداث تغيير إيجابي.

ويمكن للأفراد من مختلف الأعمار المشاركة في طائفة من الفعاليات، تشمل الفن والرقص والمسابقات ومهرجانات الأضواء، وتقام في أرجاء موقع الحدث الدولي لغرض زيادة الوعي وإلهام الجميع ليصبحوا صناعا للتغيير، فضلا عن فرصة الانضمام إلى مسيرة إكسبو 2020 للعمل المناخي، بصحبة مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة الإقليمي للعمل المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك يوم 21 يناير الجاري.

وسيحظى محبو الجري بفرصة أخرى للركض في أنحاء موقع إكسبو الاستثنائي. فبدعم من مجلس دبي الرياضي، ستقام الدورة الثانية من فعالية الركض في إكسبو 2020 دبي يوم السبت، الموافق 22 يناير، متيحة للمشاركين الاختيار من بين ثلاث مسافات: 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات.

ويواصل نجوم عالم الترفيه والموسيقى العالمية اجتذاب الزوار، حيث صمد الآلاف منهم تحت المطر يوم الأحد الماضي لمشاهدة حفل البوب الكوري الذي أقيم على منصة اليوبيل احتفالا باليوم الوطني لجمهورية كوريا، وضم المغني ساي، والمغنية سونمي، بالإضافة إلى فِرَق "ستراي كيدز"، و"(جي)آي-دل"، و"غولدن تشايلد"، و"فوريستيلا". وقد استضاف إكسبو 2020 دبي حتى الآن نجوما من قبيل أليشيا كيز، ونانسي عجرم، وعمرو دياب، ومن المقرر أن تضاف فرقة "بلاك آيد بيز" إلى القائمة لدى غنائها في ساحة الوصل يوم 25 يناير.

ومن جهة أخرى، تجاوزت الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي 65 مليون زيارة، بدعم من عروض ترفيهية متنوعة عبر منصة "لايف من إكسبو"، منها حفلات لأبرز نجوم موسيقى البوب الكورية، وللموسيقار إيه. آر. رحمان، الحائز جوائز أوسكار وغرامي، بالإضافة إلى تغطية شاملة لأسبوع الأهداف العالمية.

وتظل الصحة والسلامة على رأس أولويات الحدث الدولي، الذي يفرض قواعد صارمة في شتى أنحاء موقعه. ويجب على الزوار البالغة أعمارهم 18 عاما أو أكثر تقديم ما يُفيد حصولهم على اللقاح، أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" أُجري خلال آخر 72 ساعة قبل موعد الزيارة، بينما تشمل التدابير المتبعة في الموقع إلزامية وضع الكمامات في المساحات الداخلية والخارجية بالنسبة للزوار والموظفين والمشاركين وتوفير منشآت إجراء اختبار "بي سي آر" لموظفي أجنحة الدول والعاملين الميدانيين والفنانين الترفيهيين.

يستمر إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس المقبل، ويدعو العالم للانضمام إلى احتفال عالمي يساهم في رسم ملامح مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع.