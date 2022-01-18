ساو تومي وبرينسيبي ..وئام إنساني وحياة برية مثيرة للاهتمام

المصدر: البيان

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في صورة مدهشة للوئام الإنساني، يعرض جناح دولة ساو تومي وبرينسيبي، في إكسبو 2020 دبي، كيف يعيش مواطنوها في تناغم مع بيئتهم المتنوعة من الشواطئ والغابات المطيرة الكثيفة والحياة البرية المثيرة للاهتمام في الجزيرة. كما يركز الجناح دولة ساو تومي وبرينسيبي، الموجود في منطقة التنقل داخل إكسبو 2020 دبي، على تحقيق التوازن بين الاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واحتفلت جمهورية ساو تومي وبرينسيبي بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بحضور معالي أوزفالدو دابرو، وزير البنية التحتية والموارد الطبيعية في ساو تومي وبرينسيبي، ومعالي أرتون دو روزاريو، وزير السياحة والثقافة بالدولة، وكان في استقبالهما معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة.



بدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي الدولتين، الإمارات العربية المتحدة ودولة ساو تومي وبرينسيبي؛ واستمع الحضور إلى المغني جويرمي كالفاريو، والذي تمثل أغنياته مواضيع متنوعة، مثل الحب والحياة اليومية الموجودة على الجزيرتين. تخللت الحفل أيضا عروض ثقافية جسدت ثقافة دولة ساو تومي وبرينسيبي، وذلك في ساحة الوصل؛ أقيمت أيضا عروض مماثلة على منصة البحر الواقعة في منطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي.



وهنأ معالي دابرو دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم إكسبو 2020 دبي بنجاح، ووصفه بأنه "أكبر حدث منذ بداية جائحة فيروس كورونا وفرصة ممتازة لإظهار ثرواتنا الطبيعية والبيئية للعالم".



وأوضح معالي دابرو أهداف بلاده من المشاركة في إكسبو 2020 دبي، ومن بينها "إظهار الإمكانات البيئية للبلاد، والترويج لساو تومي وبرينسيبي كوجهة سياحية طبيعية ذات تأثير إيجابي على التنمية المحلية، والترويج للبلد أيضا كوجهة جيدة للاستثمار وإقامة اتصالات مع الشركات المحلية والإقليمية". وقال إنه لا يُعرف سوى القليل عن ساو تومي وبرينسيبي، وإن إكسبو 2020 دبي قدم هذه الدولة الصغيرة الواقعة في وسط إفريقيا إلى العالم.



من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان : "تعمل مشاركة ساو تومي وبرينسيبي في إكسبو 2020 دبي على إبراز جهود الدولة في الحفاظ على التناغم بين الطبيعة والمجتمع، فضلا عن سعيها الجاد لضمان حماية البيئة في مسيرتها نحو تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ إجراءاتها وسياساتها على نحو مستدام".



وأضاف: "تحتفل دولة الإمارات هذا العام بربع قرن من العلاقات الدبلوماسية الوطيدة مع ساو تومي وبرينسيبي، ونتطلع إلى بناء شراكات جديدة بين بلدينا من خلال إكسبو 2020 دبي، الذي نأمل أيضا أن يتيح لساو تومي وبرينسيبي فرصة للتواصل مع شركاء من القطاعين العام والخاص؛ ولتطوير قطاعاتها الرئيسية، بما فيها الزراعة والسياحة؛ إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية شراكات مجزية مع الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي".



الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي هي مناسبات مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافتهم وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم. ويضم كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها خطابات وعروض ثقافية.



تستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022؛ ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في صُنع عالم جديد، في احتفال بالإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة يمتد ستة أشهر.