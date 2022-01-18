مكتوم بن محمد: «إكسبو دبي» تجاوز 10 ملايين زيارة

المصدر: دبي – البيان

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أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن معرض إكسبو دبي حقق أكثر من 10 ملايين زيارة منذ انطلاقته حتى أمس، مشيراً سموه إلى مئات الجنود المجهولين الذين يعملون على مدار الساعة لكتابة قصة نجاح الحدث الدولي.



وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «أكثر من 10 ملايين زيارة لإكسبو 2020 منذ انطلاقته حتى اليوم.. مئات الجنود المجهولين يعملون على مدار الساعة لكتابة قصة نجاح الحدث الدولي في ضوء تحديات عالمية استثنائية.. نشكر فرق العمل ونتمنى لهم التوفيق في الأيام المقبلة لمواصلة النجاحات وإبهار العالم بعزيمة دبي التي لا تعرف المستحيل».



وعبّر الزوار عن سعادتهم بحصولهم على الختم المميز الذي يؤكد مشاركتهم في هذا الإنجاز الكبير الذي حققه إكسبو 2020 دبي من إقبال لافت من الجمهور منذ انطلاقه، حيث تجسد فكرة ختم الـ 10 ملايين زيارة، التي أطلقها إكسبو، والتي توفرت لدى مراكز المعلومات ومراكز الزوار وجناح صميم وقبة الوصل، احتفاءً بالمناسبة التاريخية لكسر زوار الحدث الأبرز في المنطقة حاجز المليون في مدة قياسية وظروف استثنائية تؤكد أنه «لا شيء مستحيل» في دولة الإمارات.









إجراءات



ويحرص إكسبو 2020 دبي على أن تكون الزيارة ممتعة وآمنة في الوقت نفسه، عبر تطبيقه عدداً من إجراءات الصحة والسلامة في جميع أنحاء الموقع، الأمر الذي يبعث على الراحة والطمأنينة، حيث تساهم هذه الإجراءات في طمأنة زوار المعرض، لا سيما في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات، والتي تحافظ على مركزها في الصدارة في التصدي لفيروس كورونا، ونسب التطعيمات المرتفعة.



وينقل الحدث العالمي الزوار إلى أبعاد جديدة عبر مساحات تفاعلية لابتكار صور رمزية خاصة بهم، في قبة ساحة الوصل، فضلاً عن الاستمتاع بالعروض الموسيقية والسرد القصصي يومياً، فضلاً عن العديد من الفعاليات المميزة التي يشاهدها الزائر.

تدابير



ويستمر إكسبو 2020، بوصفه أضخم حدث دولي من نوعه أُقيم منذ بداية الجائحة، في اتخاذ تدابير وقائية مُشدّدة ضد وباء «كوفيد 19»، لضمان حماية كل شخص يزور الموقع ويعمل فيه. وهي تشمل إلزام الزوار والموظفين والمشاركين ارتداء الكمامات، في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء. فضلاً عن توفر المرافق المعنية بإجراء اختبار الـ «بي سي آر» عبر أرجاء موقع الحدث الدولي لكل من موظفي أجنحة الدول والعاملين في الخطوط الأمامية والمجال الترفيهي.

مشاركون



ويلزم إكسبو 2020 جميع موظفي من المشاركين الدوليين، والمتطوعين، والمتعاقدين، ومزودي الخدمات بالحصول على التطعيم، بينما يتعين على الزوار الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر تقديم إثبات الحصول على التطعيم، أو تقديم نتيجة فحص (بي سي آر) سلبية، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد الزيارة.

