جناح نيوزيلندا بإكسبو 2020.. شهر من الفعاليات الثقافية والفنية

المصدر: وام

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أطلق جناح نيوزيلندا فى إكسبو 2929 دبي أجندة متنوعة من الفعاليات الثقافية، وشهراً من الحفلات الموسيقية وعروض الرقص وفعاليات الطهي.

وقال كلايتون كيمبتون المفوض العام لجناح نيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي، أن أجندة البرامج الثقافية المليئة بالإثارة بدأت 13 يناير وسيتم تتويجها باحتفالات اليوم الوطني لنيوزيلندا في 31 يناير الجاري مشيراً إلى أن جدول الفعاليات الثقافية لهذا الشهر في إكسبو 2020 دبي، يعطي فرصة ممتازة لأوتيروا نيوزيلندا من أجل إظهار روح الإبداع والابتكار لدينا على الصعيد العالمي والتعرّف إلى جوانب الإبداع في نيوزيلندا، وكيف أن الرعاية والضيافة جزء من الثقافة الغنية لنيوزيلندا.

وتماشياً مع موضوعها الرئيسي في إكسبو وهو "رعاية الإنسان والمكان"، تبرز الفعاليات الثقافية لنيوزيلندا في شهر يناير مدى اتساع وتنوع المواهب الإبداعية في البلاد.

وطوال الشهر، يمكن لزوار إكسبو الانضمام إلى فعاليات الطهي بمشاركة كبار الطهاة النيوزيلنديين، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الفنية التي يقدمها أشهر المطربين والراقصين والفنانين، فضلاً عن مجموعة خاصة ومختارة بعناية من العروض الفنية المستقبلية لنيوزيلندا.

وأشار إلى أن البرنامج انطلق مع فعالية تذوق الأطعمة والمشروبات النيوزيلندية Taste New Zealand في الفترة ما بين 13 ويستمر حتى 31 يناير.

ويقود الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع طهاة بارزون إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية الحديثة والحضرية بتركيز على الشباب فيما تقوم باريس غوبيل، المديرة الإبداعية للبرنامج الترفيهي والثقافي لنيوزيلندا في إكسبو 2020، وواحدة من أكثر الفنانين نجاحاً دولياً في نيوزيلندا بإخراج وإنتاج عرض حصري لمعرض إكسبو 2020 دبي بعنوان "وندرلاند"، والذي من شأنه أن يبرز قدرات وإمكانات المواهب النيوزيلندية الشابة.

وقالت باريس غوبيل: إنه لشرف كبير أن أكون جزءاً من مشاركة أوتيروا نيوزيلندا في معرض إكسبو، وأن نبيّن ثقافتنا الفريدة للعالم من خلال مواهبنا المذهلة، كعروض ’كابا هاكا‘ الساحرة، وفرق الرقص المشهورة عالمياً، إلى تراكيب فنون الشارع الديناميكية والموسيقى الحية ونقدم كذلك عرضاً خاصاً بعنوان "وندرلاند" تم إعداده خصيصاً لمعرض إكسبو2020 دبي، وسيحتفل بقوة جيلنا التالي من فناني الأداء.