«أملاك المدينة»: إكسبو أعاد الثقة بقوة للسوق العقاري

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور عبدالله الشيباني، رئيس شركة «أملاك المدينة» للعقارات، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» وما حققه من نجاح تنظيمي كبير حتى الآن، وما تضمنه من فعاليات وعروض ومشاركة واسعة من معظم دول العالم، وإقبال جماهيري استثنائي كبير، كان بمثابة إعادة الثقة للسوق العقاري.

وذكر الشيباني أن معرض إكسبو جاء ليسوّق لدبي من جديد كأفضل وجهة استثمارية وسياحية حول العالم بعد «كورونا»، خصوصاً في ظل الدعم والتشجيع الحكومي وحزم التحفيز المالي والتشريعي لكافة الأنشطة التجارية.

وأشار إلى أن الإمارات ضربت المثل في التعامل بنجاح مع جائحة كورونا التي ضربت المفاصل الرئيسية للقوى الاقتصادية على مستوى العالم، والتي ساهمت في إحداث ربكة كبيرة لكافة الأنشطة الرئيسية على مستوى العالم، من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها القيادة الحكيمة على مستوى الدولة، والتسهيلات الاستثنائية التي ساهمت بها كافة حكومات الدولة من أجل تماسك الاقتصاد المحلي وتخطيه للأزمة.

وقال إن العام الجديد، يحمل في طياته أخباراً إيجابية للقطاع العقاري، خصوصاً من ناحية المبيعات، التي ينتظر أن تواصل الانتعاش والنمو، بدعم من الآثار الإيجابية لإكسبو، وارتفاع أعداد المستثمرين الأجانب، كما يظهر من أرقام دائرة الأراضي والأملاك، فضلاً عن تحسن القدرة الشرائية للسوق المحلي.

وقال: «السوق العقارية المحلية، استحقت ثقة المستثمر الأجنبي، بفعل الإجراءات الحكومية الكبيرة المتخذة في العامين الماضيين، لمواجهة تداعيات «كوفيد19»، مثل تسهيلات التأشيرة والإقامة الذهبية، وتحفيزات مختلف الدوائر الاقتصادية، التي ساهمت في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وزيادة التدفقات المالية على القطاع العقاري».

وتوقع رئيس شركة أملاك المدينة العقارية أن المرحلة المقبلة ستشهد في إطار تواصل الدعم والتشجيع الحكومي انتعاشة في السوق العقاري، انتعاشة مكملة للتعافي العام للأسواق المحلية الذي ساهمت الدولة في تحقيقه منذ بدأت الجائحة وحتى الآن.

وأكد أن القطاع العقاري على مستوى دبي سيكون المستفيد الأكبر خلال المرحلة المقبلة من إقرار تعديل بنود استحقاق ملاك العقارات في دبي الخاص بمنح إقامة مستثمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد عبر تخفيض الحد الأدنى لقيمة العقار إلى 750 ألف درهم بعد أن كان مليون درهم في السابق، معتبراً هذا التشريع ليس بجديد عن حكومة دبي.

وتوقع الشيباني دخول مستثمرين من أسواق جديدة إلى سوق عقارات الإمارة، بفعل عوامل الجذب التي تتمتع بها، خصوصاً أن إكسبو 2020 دبي، ساهم وسيسهم في العام الجاري، في تعزيز مكانة الإمارة، كواحدة من أفضل وأبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن أداء القطاع العقاري في الإمارة، يتناسق وأرقام الاستثمار الأجنبي في الدولة، حيث يظهر التقرير الأخير للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الدولة في استقطاب أكبر قيمة استثمارات في تاريخها، بقيمة 73 مليار درهم في 2020، على الرغم من تبعات «كوفيد19»، مؤكداً أن التقرير يدل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى المستثمر الأجنبي.

وتابع: «التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في الإمارة، بنسبة تفوق 4 % خلال العام الجاري، محفز إيجابي جداً للقطاع العقاري، الذي يعد من بين محركات اقتصاد الإمارة».