قواندونغ.. نافذة استثمارية بين الإمارات والصين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد «إكسبو 2020 دبي» إطلاق مؤتمر التعاون الاقتصادي بين مدينة قواندونغ في جمهورية الصين الشعبية، ودولة الإمارات، وذلك تحت رعاية مجلس الصين لتعزيز لجنة التجارة الدولية.

استقطب الحدث مسؤولين من القنصليات العامة الأجنبية في قواندونغ، وممثلين عن جمعيات الأعمال في الخارج، إضافة إلى رؤساء أكثر من عشر غرف تجارة في قواندونغ في الخارج، والشركات الأعضاء فيها.

حضر المؤتمر أكثر من 80 ممثلاً عن مجتمع الأعمال الإماراتي، ووفد صيني في الإمارات، ورجال أعمال من الشرق الأوسط، إلى جانب أكثر من 500 رائد أعمال، عبر بث مباشر عبر الإنترنت.

وقال فانغ ليكسو رئيس لجنة مقاطعة قواندونغ: «بصفتها أكبر مؤسسة لتشجيع التجارة والاستثمار في قواندونغ تلتزم بتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية الخارجية في قواندونغ والتعاون التقني والثقافي»، مشيداً بجهود رحمة الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات في مدينة قواندونغ في تعزيز مفهوم الصداقة والتعاون التجاري بين الإمارات والصين.

من جانبه قال سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للصناعات والتصدير: إن قواندونغ تتميز ببيئة استثمارية وتجارية متفوقة، فضلاً عن روح الابتكار الرائدة، إلى جانب كونها نافذة تجارية واستثمارية مهمة بين الإمارات والصين، وأعرب عن التطلع بشدة إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين قواندونغ والإمارات العربية المتحدة.

وقال يي هوا المفتش من وزارة التجارة بمقاطعة قواندونغ في المؤتمر: إنه من خلال المشاريع الكبيرة الممولة من الخارج، وعبر تعزيز حماية الملكية الفكرية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات أصبحت قواندونغ واحدة من المناطق التي تتمتع بأعلى درجات التسويق وحكم القانون والتدويل في الصين.

ودعا المؤتمر المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مدينة قواندونغ للمشاركة في أسبوع قواندونغ في إكسبو 2020 دبي، وذلك للاطلاع أكثر على حيثيات اقتصاد هذه المدينة ومعرفة المزيد عن أساليب الاستثمار فيها، إضافة إلى مناقشة النصائح المفيدة لأصحاب المشاريع الراغبين بالمشاركة في الاستثمارات في قواندونغ، وضرورة توسيع الميدان التجاري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال نائب رئيس الطاقم الصيني، الذي يعتبر من أهم النواب في حكومة قواندونغ: إن هذا الافتتاح هو الفرصة الذهبية لكل من الإمارات والصين، ليشهد العالم على إنجازات أسبوع قواندونغ، التي من خلالها سيتم التعاون والتفاعل التجاري وتسهيل حركة التجارة بشكل أكبر بينهما.

وأكد الدكتور فواز حبال الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمينوس أهمية المشاركة والتبادل المعرفي والاقتصادي بين جناحي الإمارات والصين وكافة الأجنحة في إكسبو 2020، وذلك لما ستقدمه هذه المشاركة من فوائد اقتصادية وعلاقات تجارية متنوعة مع المشاركين كافة.

من جهتها قالت غنى الجواهري المنسقة الإعلامية للمؤتمر: إن البلدين أكدا أهمية العلاقات وتوطيدها وحثا على تعزيز قوة التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهما، وأكدت أن الحدث يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين قواندونغ والإمارات في حقبة ما بعد الوباء وبناء منصة للتعاون والتبادل وتوسيع القنوات لمؤسسات قواندونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت لانا المدرس المديرة التسويقية لمجموعة جيمينوس أن معرض إكسبو بوابة للقطاع الخاص للمشاركة والتبادل التجاري مع دول العالم للتعرف على أحدث الأساليب والتكنولوجيا والانفتاح على السوق العالمي، ما سيؤثر إيجاباً على قطاع العمل الخاص.