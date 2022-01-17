عبدالله بن زايد يبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز العمل الدولي

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما استعرض الجانبان استضافة إكسبو 2020 دبي لأسبوع الأهداف العالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة الذي يقام للمرة الأولى خارج مدينة نيويورك ويركز على محور أساسي يتمثل في جمع العالم من أجل دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

كما تبادل سموه ومعالي أمينة محمد وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة التغير المناخي ، وبحثا دور إكسبو 2020 دبي في ترسيخ شراكات مستدامة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي أمينة محمد مؤكدا على الشراكة المتميزة والمثمرة التي تجمع بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في مختلف المجالات انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة لتعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات وترسيخ مستقبل مستدام للأجيال القادمة.