عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية غرينادا في إكسبو

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أوليفر جوزيف وزير خارجية غرينادا في مقر إكسبو 2020 دبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث سموه ومعالي وزير خارجية غرينادا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مشاركة غرينادا في إكسبو 2020 دبي وما يوفره هذا الحدث العالمي المهم مع فرص لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أوليفر جوزيف ، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وغرينادا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات