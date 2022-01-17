جمال وصحة وطعام ..تجارب مميزة بمعرض كوريا للابتكار في إكسبو

المصدر: البيان

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استضاف مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي يوم الأحد فعاليات "معرض كوريا للابتكار 2022"، والذي يقام بمشاركة حوالي 70 شركة تمثل كوريا الجنوبية، من بينها هيونداي موتورز وسامسونج، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ستعرض منتجاتها المتنوعة، والتي يمكن للزوار من خلالها الاطلاع على جوانب متعددة من الثقافة الكورية، تشمل الجمال والصحة والطعام، إلى جانب التكنولوجيا المبتكرة.

ويستمر "معرض كوريا للابتكار 2022" حتى 18 يناير، ويسلط الضوء على موضوعات إكسبو 2020 دبي الرئيسية، حيث يتضمن المعرض أجنحة الاستدامة والفرص والتنقل، بالإضافة إلى جناح اللايف ستايل، الذي تعرض فيه بعض الشركات والعلامات التجارية المعروفة – مثل "بيوتي إنسايد" و"ديرمال كوريا" و"بيو هيلث كوريا" وغيرها – منتجاتها وخدماتها المتنوعة الخاصة بالجمال، إلى جانب العديد من الابتكارات التكنولوجية المميزة للعناية بجمال البشرة وصحتها.

ويقدم المعرض أيضا لزوار إكسبو 2020 دبي، ضمن القسم الخاص بمدينة بوسان الكورية، نبذة موسعة عن ثقافة وتاريخ ومزايا هذه المدينة، التي تعتبر ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية، وهي تتحول إلى مدينة عالمية تتمتع بالانفتاح والضيافة والتنوع. وتسعى بوسان إلى التحول لمدينة ذكية مستقبلية صديقة للبيئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية الكورية.

وعن هذا القسم المميز في جناح اللايف ستايل، قال الكوري ترومبان تشو، المشارك في الترويج لمدينة بوسان: "هدفنا الرئيسي من خلال المشاركة في إكسبو 2020 دبي هو الترويج لمدينة بوسان كوجهة سياحية مميزة، وذلك عبر استعراض الثقافة والتاريخ والمزايا الخاصة التي تتمتع بها المدينة، بهدف الترويج لجاذبية الحدث الدولي إكسبو 2030 الذي تسعى بوسان لاستضافته. نهدف أيضاً من خلال تسليط الضوء على مدينة بوسان إلى خلق المزيد من الوظائف وفرص الاستثمار في الاقتصاد والصناعة للناس في جميع أنحاء العالم".

ويحظى زوار إكسبو 2020 دبي أيضا بالعديد من التجارب المتنوعة والمثيرة، التي تُقدّم مجانا في معرض كوريا للابتكار، بالإضافة إلى تجربة التقاط الصور مع مشاهير الدراما الكورية ومشاركتها على إنستغرام، ثم الحصول على هدايا مجانية، وذلك في منصة التجارب والأنشطة. يضم المعرض أيضا منصات خاصة بالخدمات السياحية، مثل منصة المراكز والمشاريع السياحية، ومنصة شركات السياحة والسفر، بالإضافة إلى منصة تصوير فنون الخدع البصرية بتنقية AR، وغيرها من المنصات المميزة.

يجمع جناح جمهورية كوريا، الواقع في منطقة التنقل، الفن والثقافة ونمط الحياة الكوري في مكان واحد، حيث تعكس مكعبات دوارة صورا متغيرة باستمرار على واجهات الجناح الخارجية. وستكون بانتظار زوار جناح جمهورية كوريا في إكسبو 2020 دبي لوحة تنبض بالفن والثقافة ورؤى المستقبل.

يمثل الجناح المؤلف من خمسة طوابق تطلع كوريا الجنوبية للمساهمة في قيادة البشرية نحو مستقبل أفضل، ويقوم تصور تصميمه على مفهوم الرقص الجماعي؛ ويسعى الجناح من خلال تصمميه ومعروضاته لتجسيد الحيوية الكورية على مساحة إجمالية تزيد على 5200 متر مربع. وتحت شعار "كوريا الذكية تحرك العالم نحوك"، سيعمل هذا البلد – الذي يشتهر بقدراته التكنولوجية – على استضافة فعاليات متنوعة تستفيد من الشعبية المتنامية لفنونها في السينما والتلفزيون والموسيقى.

