هندسة الحراك الإنساني والسلام.. تعرفوا إلى أجندة اليوم في إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم (الإثنين)، العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الدولية والفنية والترفيهية الثقافية الممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لساو تومي وبرينسيبي

-10:15، ساحة الوصل

اليوم الوطني للبهاماس

-16:15، ساحة الوصل



الحفل الموسيقي الراقص بمناسبة اليوم الوطني للبهاماس

-19:00-20:00، منصة اليوبيل



اليوم الثالث لأسبوع الأهداف العالمية



-أهداف التنمية المستدامة/ توطين أجندة 2030: تصاعد النهج الاجتماعية نحو التنمية

-مثل الأقران، سيدير قادة العالم حوارا صادقا ومفتوحا حول المتطلبات الضرورية، للتمكينهم من الإيفاء بالتزاماتهم وتنفيذ المهام الموجودة على قائمة أعمالهم، وكيف يمكنهم تمكين الحلول الجماعية، للدفع قدما نحو تنفيذ أجندة 2030

-10:00-13:00، نيكزوس للإنسان وكوكب الأرض



المجلس العالمي للمرأة: المساواة بين الجنسين، هي بمثابة الأم لبقية أهداف التنمية المستدامة

-بدون تحقيق المساواة بين الجنسين، لن نتمكن من تنفيذ أي من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. انضموا لنا في المجلس العالمي للمرأة، لنتشارك نظرة عميقة ونتعاون معا على بناء مستقبل متساو للجنسين

-تستعرض الجلسة مناقشات مع:

-معالي إيبسي أليخاندرا، النائب الأول لرئيس كوستاريكا

-هيلين كلارك، رئيس الوزراء السابقة في نيوزيلندا، وقائد عالمي في التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين (حضور افتراضي)

-للتسجيل، يرجى الضغط هنا

-14:30-16:30، جناح المرأة



سلسلة التأثير من إكسبو لايف: فلنبقي الأمور هادئة حتى الميل الأخير

-حلقة نقاشية تنظر في سبل معالجة تحديات تقديم الرعاية الصحية في المناطق النائية وتلك التي تقع خارج تغطية شبكات الرعاية الصحية، سيناقش المتحدثون خلالها التقنيات المبتكرة التي تم تطويرها خصيصا للوصول للميل الأخير

-للتسجيل، يرجى الضغط هنا

-16:00-16:45، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتوزيع جوائز "جائزة زايد للاستدامة"

-تعد هذه المنصة، واحدة من ضمن أكبر المنصات على مستوى العالم، التي تجمع معا أعضاء المجتمع العالمي لتسريع التنمية المستدامة

-جائزة زايد للاستدامة، هي الجائزة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحفيز الحلول المتعلقة بالاستدامة، تكريما لإرث المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

-10:00-12:00، مركز دبي للمعارض



المنصة الأوروبية للاقتصاد الدائري لأصحاب المصلحة تتحول إلى العالمية

-هذه الفعالية هي بمثابة الفرصة لاستعراض ما الذي يمكن لأوروبا تقديمه في حقل الاقتصاد الدائري، على صعيد ابتكار مساحة عالمية لرواد المشاريع الدائرية في دول الاتحاد الأوروبي

-قوة شبكة الأعمال الخاصة بالمنصة الأوروبية، 10:00-11:30، جناح هولاندا

-فرص الاقتصاد الدائري في البناء والبنى التحتية، 11:45-13-15، جناح هولاندا

-العيش المستدام والخشب، ملائم لـ 55، 14:00-17:30، جناح سلوفينيا

-يرجى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECESP-at-Europe-circular-days-2022



مؤتمر دبي "جي -ستيك" التقنيات العالمية المستدامة والمجتمع المبتكر

-يعد هذا المؤتمر واحدا من أكبر المؤتمرات ومساحات التلاقي العالمية، لمناقشة الحلول التكنلوجية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

-17-19 يناير، 10-30-17:00، مركز دبي للمعارض



هندسة الحراك الإنساني والسلام

-تشمل هذه الفعالية عرضا تقديميا من مركز التكنلوجيا الأساسية في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في لوزان، متبوعا بجلسة نقاشية تهدف للتعريف بالنهج السويسري في تسخير التكنلوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث التعليم، والأبحاث والابتكار

-18:00-20:00، جناح سويسرا



فعاليات أخرى:



لوبوسكي/ حديثة بطبيعتها- معرض

-استكشفوا محافظة لوبوسكي البولندية، عبر عرض تقديمي موجز لمجموعة منتقاة من قطع التصميم الداخلي المستلهمة من الطبيعة، التي تركز بصفة خاصة على البيئة، وإعادة الاستخدام، وترشيد استهلاك المصادر الطبيعية

-17-23 يناير، طوال اليوم، جناح بولندا



عرض لفرقة الموسيقى الشعبية "فيتسينانكا"

-استمتعوا بهذا العرض الموسيقي والأغاني الشعبية من بيلاروسيا

-10:00-19:00، جناح بيلاروسيا

نجوم إكسبو الصغار

-كجزء من برنامج إكسبو للنجوم الصغار، تقدم مجموعة من الطلاب عرضا مميزا يستعرضون من خلاله قصصهم

-12:00-12:20، ساحة الوصل



الأسبوع الثقافي في جناح لوكسمبورغ

-سيحتل ثمانية نجوم جناح لوكسمبورغ بمشروعهم المشترك "نريد أن نبقى على ما أصبحنا عليه"، الذي يعكس التعدد والتنوع وتراث لوكسمبورغ

-حتى يوم 20 يناير، 10:00-22:00، جناح لوكسمبورغ



معرض: استراتيجيات التحول: العمارة الأوروبية كمقدم للرعاية

-يدعوكم الاتحاد الأوروبي، وجناح ليتوانيا، ومؤسسة "ميس فان دير روحي" في برشلونة، لحضور افتتاح هذا المعرض. سيتضمن الافتتاح أيضاً الإعلان عن الـ 40 عملا التي تم ترشيحها لنيل جائزة الاتحاد الأوروبي للهندسة المعمارية المعاصرة- جائزة ميس فان دير روحي

-16:00، جناح ليتوانيا



عرض الأوبرا الوطنية من رومانيا

-ستجمع الأوبرا الوطنية الرومانية أعظم الأصوات الرومانية معا، عبر عرض ساحر لتكريم ذكرى مرور 100 عام على تأسيسها

-18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل كوماريان وغول بانرا

-سيمتع مغني لغة البشتو غول بانرا، والفرقة الموسيقية "كوماريان"، معجبيهم من أفغانستان وباكستان، في عرض موسيقي ساحر

-21:00-22:00، منصة اليوبيل

