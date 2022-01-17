"دفعة قبة الوصل"..نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلبة الجامعة الكندية في إكسبو

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي حفل تخريج الدفعة الـ 11 من الجامعة الكندية في دبي /CUD/ "دفعة قبة ساحة الوصل" الذي أقيم تحت رعاية معاليه في إكسبو 2020 دبي.

حضر الحفل سعادة مارسي غروسمان سفيرة كندا لدى الدولة وبطي سعيد الكندي رئيس مجلس أمناء الجامعة والبروفيسور كريم شلي رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ومنهم عبد الله محمد عبيد عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاستثمار والتنمية وتشارلز سوسا وزير المالية السابق في أونتاريو كندا بالإضافة إلى عدد من أهالي الخريجين والخريجيات.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته باختيار الجامعة الكندية في دبي لإكسبو 2020 دبي لإقامة حفل تخريج طلابها.

وقال معاليه: إن "احتفالكم هنا في إكسبو 2020 دبي، إنما هو دليل قوي على قناعتكم الكاملة بأن الخريجين والخريجات، بما لديهم من قدرات ومبادرات قادرون على أن يكونوا دائماً في المقدمة ويسهمون في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش المشترك".

وأثنى معاليه على جهود الجامعة الكندية في دبي وحرصها على تحقيق النجاح والتميز في كافة برامجها وكذلك الحرص على التطور الدائم نحو الأفضل بالإضافة إلى علاقاتها المتنامية مع مؤسسات المجتمع وانفتاحها الواعي والرشيد على كافة إنجازات التطور العلمي والمعرفي والتقني في العالم أجمع.

وتقدم معاليه بالتهنئة إلى الخريجين والخريجات وحثّهم لأن يكونوا خير ممثل لجامعتهم، رُسل محبةٍ وتعاونٍ وسلام من الإمارات إلى العالم، ليساهموا في بناء علاقات مع الجميع على أسس إنسانية نبيلة.

من جانبه، عبر بطي سعيد الكندي في كلمته عن فخره بتخريج كوكبة جديدة من طلبة الجامعة الكندية - دبي تحت قبة إكسبو 2020 دبي في ساحة الوصل.

وأكد أن إكسبو 2020 دبي حدث استثنائي توج إنجازات الخمسين عاماً الماضية وأصبح بوابة للانطلاق نحو مئوية إمارات المستقبل في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل متوجها بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته الكريمة لهذا الحفل ودعم اللا محدود للجامعة الذي قادها إلى تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما توجه بالشكر إلى البروفسور كريم شيلي رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية مؤكدا على دورهم المهم في الجامعة وحرصهم على توفير الرعاية الكاملة لطلابها.

من جهته، قال البروفيسور كريم شلي خلال كلمة الجامعة: نحن فخورون جدا بنجاح خريجينا وعلى ثقة أن الجامعة الكندية دبي ستكون مصدر فخر كبير لهم مشيدا بجهود كافة العاملين في الجامعة الذي أسهم في تعزيز تصنيفها على مستوى العالم.

وألقت شما الطاير خريجة درجة الماجستير في إدارة الأعمال قسم المالية كلمة الخريجين قالت فيها : ككل حفل تخريج، لم تتوقف الجامعة الكندية دبي عن إدهاشنا وإبهار العالم ، وقد كنا نظن أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتفوق على دفعة برج خليفة لعام 2020، ومع ذلك فقد فعلتها الجامعة مرة أخرى، ووجدنا أنفسنا في هذه اللحظة التاريخية بإكسبو 2020 دبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي ونفتخر بأننا دفعة قبة ساحة الوصل.

وفي ختام الحفل سلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شهادات التخرج والدرجات العلمية لـ 406 خريجا وخريجة من كليات الجامعة وهي كلية الإدارة، والعمارة والتصميم الداخلي، والاتصال والآداب والعلوم، والهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

يشار إلى أن الجامعة الكندية في دبي تحرص على الاحتفاء بخريجيها بطرق مبتكرة لا تُنسى حيث اقامت من قبل حفلات التخرج في أوبرا دبي وبرج خليفة.