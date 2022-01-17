الإمارات وكوريا الجنوبية.. آفاق واعدة للارتقاء بالشراكة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جمهورية كوريا الجنوبية بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بحضور مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والسيدة الأولى كيم جونغ-سوك، وكان في استقبالهما معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

وفي كلمته الترحيبية قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «يشرفنا حضور رئيس جمهورية كوريا معنا لنحتفل باليوم الوطني لكوريا في إكسبو 2020 دبي، إذ نهدف من خلال هذا الحدث الدولي وما بعده، إلى تطوير علاقتنا المشتركة والارتقاء بها لمستويات جديدة من التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة والازدهار لشعبينا».

وأضاف: «إن جناح جمهورية كوريا أحد الأجنحة الاستثنائية في إكسبو 2020 دبي، من ناحية تصميمه المعماري العصري ومحتواه التفاعلي، الذي يسلط الأضواء على تأثير التنقل الافتراضي في عالمنا الحديث. كما يجسد الجناح كيف تمكنت كوريا من تحقيق هذا التقدم، من خلال استغلال مصادرها الرئيسة، التي تشمل العقول العظيمة والمهارات التي يتمتع بها شعبها المتفاني».

إكسبو 2030

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن: «أتقدم بخالص التهنئة على الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي واليوبيل الذهبي للإمارات. وأود أن أعرب عن تقديري لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحضور احتفالات بلادي بعيدها الوطني في هذا الحدث».

وأضاف: «تتضمن احتفالاتنا باليوم الوطني عروض أداء فنية وقتالية، مدة ثلاثة أيام، ندعوكم لزيارة معرض الابتكار الكوري لرؤية التقدم الذي حققته كوريا الجنوبية في مختلف جوانب الحياة المستدامة. «إكسبو 2020 دبي» مصدر إلهام كبير لنا لأننا نأمل استضافة معرض إكسبو 2030 في بوسان كوريا تحت شعار تحويل عالمنا، استكشاف مستقبل أفضل».

عروض فنية

تميزت الاحتفالات بعروض كورية سلطت الضوء على تقاليد هذا البلد وطاقته ووحدته وحداثته، واشتملت على عرض لقرع طبلة «جانغو» الكورية التقليدية الشهيرة، واستعراض لفنون التايكوندو القتالية وباقة مختارة من أغاني فرقة «كي بوب».

ويُلقي الجناح الكوري الضوء على مدى التناغم بين المزيجين الافتراضي والحقيقي، وهو ما يُنبئ بمستقبل يزخر بإمكانات وطاقات غير محدودة. وتشمل الخصائص والسمات الكورية التي تُميز تصميم الجناح التضامن والتفكير الديناميكي ومراعاة الابتكار والتحلي بالمرونة في مواجهة التغيير. وتنعكس هذه السمات على واجهة الجناح، التي تتغير باستمرار على مدار اليوم.