رئيس كوريا الجنوبية يشهد احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020

المصدر: وام

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شهد مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وقرينته كيم جونغ سوك احتفال بلادهما بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.

وكان في استقبالهما معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، الذي قال في كلمته الترحيبية: "يشرفنا حضور فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية معنا اليوم لنحتفل باليوم الوطني لكوريا في إكسبو 2020 دبي الذي نهدف من خلاله إلى تطوير علاقتنا المشتركة والارتقاء بها لمستويات جديدة من التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة والازدهار لشعبينا".

وأكد معاليه أن كوريا الجنوبية تمتلك تاريخاً طويلاً من استضافة وتنظيم الأحداث العالمية البارزة وقال: "يسعدنا أن نتواجد اليوم ليس فقط للاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية في إكسبو 2020 وإنما للتعبير عن تقديرنا للإرث الغني الذي تمتلكه و مشاركتها القوية في هذا الحدث العالمي البارز".

وأضاف معاليه أن عام 2022 يمثل بداية فصل جديد في رحلة دولة الإمارات نحو المئوية ونتطلع بتفاؤل إلى المستقبل انطلاقاً مما حققناه من إنجازات الفترة الماضية وكذلك الدروس التي تعلمناها طوال مسيرتنا ومنحتنا الثقة والقدرة على مواجهة التحديات".

وقال معاليه: "أظهرنا للعالم أن طموحاتنا لا حدود لها وأن كلمة مستحيل ليست في قاموسنا ونتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من الوقت المتبقي لدينا في إكسبو 2020 مع شركائنا الدوليين ونؤمن إيماناً راسخاً بقوة إكسبو دبي في جمع العالم معاً تحت مظلة شعار الحدث العالمي (تواصل العقول وصنع المستقبل) ونتطلع أيضاً لغد أكثر استدامة للبشرية جمعاء".

وأشار معاليه إلى أن جناح جمهورية كوريا الجنوبية أحد الأجنحة الاستثنائية في إكسبو 2020 دبي من حيث تصميمه المعماري العصري ومحتواه التفاعلي الذي يسلط الأضواء على تأثير التنقل الافتراضي على عالمنا الحديث ويجسد في الوقت نفسه كيف تمكنت كوريا من تحقيق هذا التقدم، من خلال استغلال مصادرها الرئيسية، التي تشمل العقول العظيمة والمهارات التي يتمتع بها شعبها المتفاني".

وعبر معاليه عن شكره وتقديره لفخامة رئيس كوريا الجنوبية ومفوض عام الجناح الكوري وفريق العمل على المشاركة المتميزة لجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة في هذا الحدث العالمي.

وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية يحتفلان خلال العام الجاري بمرور 42 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية - الكورية ترتكز على روابط قوية من الأخوة والصداقة وتعد الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقيم علاقة استراتيجية مع جمهورية كوريا الجنوبية ومنذ ذلك الحين توسعت علاقاتنا في مختلف المجالات.

من جانبه قال مون جاي إن: "أتقدم بخالص التهنئة لدولة الإمارات على الاستضافة الناجحة لإكسبو 2020 دبي واليوبيل الذهبي للدولة وأود أن أعرب عن تقديري لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحضور احتفالات بلادي بعيدها الوطني في هذا الحدث".

وأضاف: "تتضمن احتفالاتنا باليوم الوطني عروض أداء فنية وقتالية وبدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام ندعوكم لزيارة معرض الابتكار الكوري لرؤية التقدم الذي حققته كوريا الجنوبية في مختلف جوانب الحياة المستدامة".. إن إكسبو 2020 دبي هو مصدر إلهام كبير لنا لأننا نأمل في استضافة إكسبو 2030 في بوسان كوريا تحت شعار تحويل عالمنا استكشاف مستقبل أفضل".

تميزت احتفالات اليوم الوطني لكوريا الجنوبية بعروض ثقافية سلطت الضوء على تقاليد هذا البلد وطاقته ووحدته وحداثته.. فيما شهد مركز دبي للمعارض انطلاق (معرض كوريا للابتكار 2022) الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام ويستعرض أفضل ما تزخر به البلاد من ثقافة وجمال وطعام وتقنية مبتكرة.

ويلقي الجناح الكوري الضوء على مدى التناغم بين المزيجين الافتراضي والحقيقي وهو ما ينبئ عن مستقبل يزخر بإمكانيات وطاقات غير محدودة.