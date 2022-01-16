رئيس اقتصادية قناة السويس من إكسبو: التشغيل الكامل لمنطقة السخنة 2023

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، يحيى زكي، أن مصر ستحتفل العام المقبل 2023 بالتشغيل الكامل لكبرى مناطق هذا المشروع العملاق الذي يتم تشييده في شرق البلاد.



وخلال مؤتمر خاص نظمه الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأحد) في مركز دبي للمعارض، قال يحيى زكي: إن "منطقة السخنة المتكاملة، التي تقع شرق القاهرة قرب العاصمة الإدارية الجديدة التي تريد لها مصر أن تكون قبلة جديدة للحياة، ستصبح قيد التشغيل الكامل في 2023.



وأضاف: "نعتمد في مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على منطقتين مهمتين أولاهما منطقة السخنة المتكاملة، وهي كبرى المناطق بالمنطقة الاقتصادية، وتبلغ مساحتها 210 كيلومترات مربعة، وتضم ميناء السخنة، وهو أكبر موانئ مصر مساحة".



وتابع: "هذه المنطقة تعمل الآن بشكل جزئي وستكون قيد التشغيل بشكل كامل في 2023". وأشار المسؤول المصري إلى أن المنطقة الثانية هي شرق بورسعيد، التي تقع شمال شرق مصر على ساحل البحر المتوسط، حيث المدخل الشمالي لقناة السويس.



وقال أيضا إن المنطقة الاقتصادية تضم 6 موانئ و4 مناطق اقتصادية، وتمثل "منصة رائعة لجذب القطاعات الاقتصادية واللوجيستية ببنية تحتية عالمية تسعى لاستقطاب 15 قطاعا مختلفا تساهم في تعزيز دور المنطقة في دعم التجارة العالمية".



وفي تصريحات لخدمة إكسبو الإخبارية، قال زكي: "حين تأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2015 كانت لدينا رؤية بأن يتحقق ذلك في 2030 على أن نكمل عملنا حتى 2050. أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح بعد السنوات الخمس الأولى، ولقد قمنا بتعديل بعض المواعيد لتلائم المرحلة التي تمكن المنطقة الاقتصادية من تحقيق أهدافها ومساعدة المستثمرين على القيام بمشروعاتهم".



وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تهدف لتحويل قناة السويس، وهو أحد أهم شرايين التجارة العالمية إلى "قناة خضراء" من خلال استراتيجية 2030 من خلال تقديم حوافز ملاحية للسفن التي تراعي المعايير البيئية.



وقال: "سيتم منح نقاط وتخفيضات للسفن تتراوح بين 10 و20 بالمائة لكنها لا تزال قيد الدراسة، وسنمنح السفن شهادات بيئية وحوافز مالية وأخرى غير مالية".



وأردف: أن "قناة السويس استحدثت أيضا استخدام وسائل الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح للعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".



وأشار ربيع إلى أن قناة السويس شهدت في 2021 عبور أكبر عدد من السفن في تاريخها، والذي بلغ 20 ألف و600 سفينة بحمولة إجمالية تجاوزت مليارا و270 مليون طن. وقال إن القناة حققت في 2021 إيرادات بلغت 6.33 مليار دولار.

