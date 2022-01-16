رواد التحول الرقمي.. 32 مبادرة وفعالية في أسبوع جمارك الإمارات الخامس

المصدر: البيان

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تطلق جمارك دبي أسبوع جمارك الإمارات الخامس 2022 تحت شعار "رواد التحول الرقمي الجمركي" خلال الفترة من 24 الى 28 يناير الجاري في إطار احتفالها باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير الجاري، بهدف تعميم المعرفة بأهمية العمل الجمركي ودوره في حماية المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية حيث ستتوجه الفعاليات إلى كافة فئات المجتمع وستشمل المتعاملين والشركاء والموظفين والجمهور بمواكبة النجاح الكبير الذي تحققه دبي في تنظيم واستضافة معرض اكسبو 2020 دبي والمشاركة الفاعلة للدائرة في تحقيق هذا النجاح.

ويشهد أسبوع جمارك الإمارات الخامس تنظيم 32 مبادرة وفعالية متنوعة تطلقها 13 إدارة ومركز جمركي مشارك في فعاليات الأسبوع الذي سيشهد كذلك اطلاق 4مشاريع رئيسية على مستوى الدائرة وستبدأ الفعاليات بحفل افتتاح افتراضي تنظمه جمارك دبي بحضور سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حيث سيلقي سعادته كلمة الدائرة يعقبها كلمات رئيسية للجهات الجمركية والرقمية في دولة الإمارات وفي إمارة دبي بالإضافة إلى كلمة أساسية لشركة عالمية كبرى في مجال الاتصالات والتطبيقات الرقمية ويتوج حفل الافتتاح بإطلاق الدائرة لتحديث مبتكر لمشروع من مشروعاتها الرقمية الرائدة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالمشاركة الفاعلة في القيادة العالمية للثورة الصناعية الرابعة.

وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم منتدى اليوم العالمي للجمارك في 26 يناير والذي يتضمن جلسة حوارية لمناقشة التطورات المستقبلية في التحول الرقمي الجمركي بمشاركة ممثلين عن الجهات الجمركية الدولية ودول الشركاء التجاريين الأساسيين في تجارة دبي الخارجية وستشهد الجلسة الحوارية عرضاً لإنجازات مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" ولدور التكامل الأمني بين الجهات الحكومية في الامارات في حماية المجتمع كما ستعرض جمارك دبي خلال الجلسة رؤيتها المستقبلية لتطور الخدمات الجمركية الرقمية.

وتنظم الإدارات والمراكز الجمركية فعاليات متنوعة خلال أسبوع جمارك الامارات الخامس تشمل ورش عمل وانشطة ولقاءات توعوية عمل مع العملاء والشركاء كما تنظم الدائرة في ختام الاسبوع جمارك الامارات حفلاً افتراضياً لعرض حصيلة الفعاليات والمبادرات التي تم اطلاقها خلال الفترة من 24 – 28 يناير وتكريم الإدارات الجمركية المشاركة في تنظيم الفعاليات والتي يواكبها حملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والرقيمة ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الجمهور بالتحول الرقمي الذي أنجزته جمارك دبي في مجال تطوير الخدمات الجمركية.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة " نحرص على مواكبة اليوم العالمي للجمارك بتنظيم أسبوع جمارك الامارات للتعريف بأهمية العمل الجمركي ودوره الحيوي في حماية المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتكتسب فعاليات الأسبوع في العام الحالي أهمية مضاعفة مع انطلاق دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة من عمر الاتحاد بعد أن احتفلت الدولة بالعيد الخمسين للاتحاد وأطلقت قيادتنا الحكيمة مشاريع الخمسين لرسم خارطة الطريق الجديدة لتحرك الدولة من أجل تحقيق الصدارة العالمية في كافة المجالات ولذلك تأتي فعاليات أسبوع جمارك الامارات الخامس لتتوج جهودنا الهادفة الى لمحافظة على الصدارة العالمية التي حققناها في مجال العمل الجمركي وتدعم خططنا ومبادراتنا لإسعاد العملاء عبر مشاركتهم معنا في كافة مشاريع التطوير التي تنفذها الدائرة على طريق تقديم نموذج عالمي متفرد في انجاز التحول الرقمي الجمركي".

وأضاف: " ندعم الدور الرائد لدولة الامارات في تعزيز قدرة العالم على مواجهة جائحة كوفيد 19 من خلال اسناد الجهود الصحية الدولية للتغلب على الوباء والعمل على مواجهة انعكاساته الاقتصادية والذي يتوجه تنظيم معرض اكسبو 2020 دبي وقد ساهمت الدائرة في النجاح الذي حققه المعرض وقد حرصنا على ان تراعي كافة فعاليات أسبوع جمارك الامارات الخامس الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة على صعيد الوقاية من جائحة كوفيد 19 ما يدعم جهود الدائرة في المضي قدماً بتحويل تحديات الجائحة الى فرص وانجازات من خلال استمرار التواصل مع الجمهور لتشجيعه على الاستفادة من استكمال جمارك دبي التحول الرقمي لخدماتها ما يسهم في تحقيق المزيد من القيمة المضافة الحقيقية التي تقدمها دبي للتجار والمستثمرين لتشجيعها على اختيارها مقصداً ومعبراً لعملياتهم التجارية".