إكسبو يبحث توحيد الجهود لدعم التجارة العالمية

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبحث فعالية "قناة السويس وتحديات التجارة العالمية" التي تنظمها هيئة قناة السويس بجمهورية مصر العربية في معرض إكسبو 2020 دبي، اليوم (السبت) توحيد الجهود لدعم التجارة العالمية وتنميتها عبر سلسلة من السياسات الناجحة.

ويشارك في فعاليات الجلسة الأولى في مركز المعارض بمعرض إكسبو 2020 دبي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، عبر تقنية الاتصال المرئي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من المسؤولين في القطاع.

وتهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة لبلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة العالمية.

وأكد الفريق أسامة ربي رئيس هيئة قناة السويس أن الفعالية تركز على توحيد الجهود لدعم التجارة العالمية وتنميتها عبر سلسلة من السياسات الناجحة، لافتاً إلى أن القناة حققت زيادة في عدد السفن المارة فيها بمعدل 5000 سفينة زيادة وبعائد مادي يفوق مليار دولار، بفضل السياسات المرنة التي اتبعتها خلال جائحة "كوفيد19".

وقال الفريق أسامة: إن "الهيئة تعاملت بحنكة وبطرق غير تقليدية مع بعض الحالات خلال فترة جائحة كورونا لمراعاة عملائها خلال عبورهم القناة".

واستعرضت الفعالية فيديو يوضح الجهود التي بذلتها قناة السويس لتحرير وتعويم السفينة الجانحة التي ادت الي اغلاق القناة هذا الحدث الذي راقبه العالم كله

وتعد الجلسة الثانية بمثابة حوار مفتوح مع مجموعة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي تضم كل من السيد جای بلاتن الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، والسيدة هنريتا هالبيرج المدير التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة ميرسك أي بي يشارك السيد كيجي تومودا نائب رئیس اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس ياسر زغلول المدير التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، ويدير الحوار الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر المستشار القانوني لهيئة مولر بقناة السويس.