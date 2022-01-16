عالم الحكايات الساحر .. قصص التسامح والاستدامة تبهج أطفال إكسبو

المصدر: البيان

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اصطحبت راوية القصص اللبنانية هيلدا يوسف، عدداً من الأطفال في إكسبو 2020 دبي، اليوم (السبت)، في رحلة خيالية مشوقة إلى عالم الحكايات الساحر، وذلك عبر تقديمها لسرد قصصي مميز في أجواء تفاعلية مبهجة، استمتع خلاله الأطفال الذين تجمعوا مع أسرهم في ركن جميل من جناح “صميم” لعرض التراث الإماراتي في موقع الحدث الدولي، بفن السرد القصصي الجميل.



حيث قدمت راوية القصص ومؤلفة كتب الأطفال هيلدا يوسف، خلال العرض الذي أقيم بتنظيم من مؤسسة الإمارات للآداب، سلسة قصص مكونة من قصتين من تأليفها بعنوان: "سنووي و زوي في عالم جديد"، و "سنووي و زوي - درس كبير في الحياة"، وهما تهدفان إلى تعليم الأطفال أهمية حماية كوكب الأرض والاهتمام بالمحافظة على بيئة مستدامة، بالإضافة إلى غرس قيم التسامح وتقبل الاختلاف واحترام الآخر في نفوس الأطفال.



وأدخل هذا العرض القصصي البهجة والسرور على وجوه زوار إكسبو 2020 دبي، وأثار حماس الأطفال في أجواء من التشويق والمتعة، فيما توجهت القاصة هيلدا يوسف في نهاية العرض بأسلوبها الطريف والمشوق ببعض الأسئلة للأطفال حول أحداث كل قصة وأهميتها والدروس التي يمكن تعلمها من خلالها.



وعبرت راوية القصص اللبنانية، عن شعورها بالسعادة والفخر الكبير لمشاركتها في هذه الفعالية، وضمن حدث عظيم مثل إكسبو 2020 دبي، وقالت: "إن مشاركتها تمثل رسالة شكر وامتنان ورد بسيط لجميل دولة الإمارات العربية المتحدة بلد المحبة والعطاء والسلام، التي عاشت فيها نحو ثلاثين عاماً حتى اليوم".



وأضافت أنها بدأت بالقراءة والكتابة منذ عمر مبكر جداً، وأنها تعشق الأطفال وتستمع برواية القصص لهم، مضيفة أنها تفرغت لكتابة أول قصة لها للأطفال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة الحظر بسبب جائحة كوفيد- 19، ثم أتبعتها بالقصة الثانية من تأليفها لتشكلان سلسة قصصية، وأنها ستعمل على تأليف كتب جديدة في المستقبل.



وقالت دانيا دروبي، مديرة برنامج التعليم في مؤسسة الإمارات للآداب: "إن الهدف الرئيسي من ركن الحكايات الذي أطلقناه في جناح صميم بإكسبو 2020 دبي، هو تعزيز حب القراءة والكتاب لدى الأطفال، وأضافت أن الفعالية ستقام كل سبت، وسيكون هناك قصص بلغات مختلفة مثل العربية والإنجليزية وكذلك الأوردو. كما قالت أن: "بعض الكتاب من مؤسسة الإمارات للآداب سيشاركون في قراءة القصص، بالإضافة إلى مؤلفين آخرين من جنسيات ولغات مختلفة، كما ستكون هناك مشاركات لبعض الأطفال أيضاً لقراءة قصص من تأليفهم".