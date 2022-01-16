ابتكارات واحتفالات وطنية..أجندة إكسبو اليوم مفعمة بالمتعة والفائدة.. كونوا معنا

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم على مواعيد مع فعاليات دولية واحتفالات وطنية وبرامج وانشطة ثقافية ورياضية مفعمة بالحيوية والترفيه والمتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية كوريا

-16:15، ساحة الوصل

عروض اليوم الوطني لجمهورية كوريا

-سيستخدم 10 فنانين طبلة الـ"جانغ-غو" التقليدية، رمز الموسيقى الكورية؛ فيما سيؤدي 20 آخرون حركات التايكوندو

-14:00، ساحة الوصل

معرض كوريا للابتكار 2022

-فرصة لاختبار الثقافة والجمال والمأكولات الكورية، فضلا عن التقنيات المبتكَرة

-16-18 يناير، 16:00-23:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجلس، الغرف 1-8 شمال

إحاطات إعلامية عن فرق الـ"كيه-بوب" المشاركة في حفل البوب الكوري

-غولدن تشايلد: 18:00-18:20

-(جي)آي-دل: 18:30-18:50

-مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني – غرفة المؤتمرات الإعلامية A

حفل البوب الكوري بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية كوريا

-الفنانون: (جي)آي-دل وستراي كيدز وغولدن تشايلد وبي إس واي وفورستيلا وسونمي

-19:30-22:00، منصة اليوبيل

أسبوع الأهداف العالمية - اليوم الثاني:

الفعالية الرئيسية: الأهداف العالمية للجميع

-تتناول الحلقة النقاشية الحقائق والحلول اللازمة لإلهام العمل بشأن أبرز القضايا في العالم، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين وأزمة المناخ

يشمل المتحدثون:

-معالي مريم حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ووزيرة الأمن الغذائي

-جاياثما ويكراماناياكي، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب

-بيل غيتس، الرئيس المشارك، مؤسسة بيل وميلندا غيتس (عن بُعد)

-11:50-16:15، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض

المجلس العالمي: القدرة على تغيير العالم

-الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة حق أساسي من حقوق الإنسان في عالم اليوم النامي، وستتناول جلسة المجلس العالمي هذه مصادر الطاقة التي يرجَّح أن تلعب الدور الأكبر في المستقبل

-16:00-18:00، جناح أستراليا

قناة السويس تدعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة 2022

-تبحث هذه الفعالية السياسات والإجراءات التي تتبناها هيئة قناة السويس لضمان استمرارية الخدمات المقدمة واستدامة التجارة الدولية

يشمل المتحدثون:

-معالي نيفن جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مصر

-سعادة اللواء أسامة ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس

-سعادة يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

-غاي بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة البحرية

-هنرييت هولبرغ، الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية، إيه بي مولار

-كيجي تومودا، نائب الرئيس، جيه إس إيه

-ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية

-خالد أبو بكر، مستشار قانوني بهيئة قناة السويس

-10:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب

رؤى ورحلات

-دعوة للانضمام إلى سلسلة من المحادثات التعليمية والملهمة التي تتناول الصور النمطية القائمة على التمييز بين الجنسين. ستحضر الجلسة معالي إبسي كامبل بار، النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا

-15:00-16:00، جناح المرأة

روسيا: التركيز العالمي

-يُبنى هذا المؤتمر حول القضايا التي تواجهها البشرية إثر جائحة كوفيد-19، ودور روسيا، والقرارات التي يجب اتخاذها الآن - لمواجهة التحديات الفورية وتعزيز القدرات

-16:00-18:30، جناح روسيا

فعاليات أخرى:

-كيف سنعيش؟ قمة: هل نملك ما يكفينا من الموارد للعيش في عام 2050؟

-يتضمن برنامج "كيف نعيش؟" كلمات رئيسية وحلقات نقاشية وجلسات أسئلة وأجوبة تستكشف كيف تستثمر المملكة المتحدة في المهارات والتقنيات للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، مع مراعاة الآثار الأوسع للاقتصاد والموارد والعيش داخل حدود الكوكب

-10:30-18:30، جناح المملكة المتحدة

فرقة أنطونينا كانال بريم شاكتي

-فرصة للاستمتاع بتعابير متعددة الثقافات عن فن الرقص في هذا العرض المبهر. يكرّم الفنانون اندماج الإيقاعات الكولومبية بالعربية بمختلف الأساليب التقليدية والحديثة

-14:00-16:00، مسرح دبي ميلينيوم

دي جيه ماتو بلو

-ينحدر منسق الأغاني "دي جيه ماتو بلو" من قرغيزستان، وقد عمل مع بيرل سوشال من جيسون أثيرتون في الفترة من عام 2018 إلى 2019، وسيقدم عرضا يجمع بين موسيقى الديب هاوس والفانك والديسكو والبروغرسيف هاوس والتكنو

-18:15-19:00 و22:00-23:30، منصة اليوبيل

تذكير:

ينتهي التسجيل في النسخة الثانية من فعالية "الركض في إكسبو" يوم 16 يناير في الساعة 23:59 بتوقيت دولة الإمارات

اجتذبت النسخة الأولى من فعالية "الركض في إكسبو" 5,000 مشارك وارتفع عدد المشاركات في النسخة الثانية، التي تقام يوم 22 يناير، إلى 10,000

للتسجيل، يرجى زيارة https://www.premieronline.com/event/expo_2020_dubai_run_2_5698

