6 عروض لـ"كي بوب" احتفالاً باليوم الوطني لكوريا في إكسبو

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو2020 اليوم (16 يناير) على موعد مع الاستمتاع من خلال 6 عروض فنية مذهلة، يؤديها بشكل حي ومباشر على منصّة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفنانين الكوريين الرائدين في موسيقى الـ "كيبوب"، وهم المغني "ساي"، وفرقة "ستراي كيدز"، والمغنية "سونمي"، وفرقة "جي آي-دل"، وفرقة "غولدن تشايلد"، وفرقة "فوريستيلا".



مع وجود موسيقى البوب الكوري أو الـ "كيبوب" في طليعة الـ "هاليو" (أي الموجة الثقافية الكورية)، أصبح هذا النمط الموسيقي المميز ظاهرة عالمية، ومحركا رئيسيا للثقافة العالمية، وستتدفق هذه الموجة الفنية إلى دبي احتفالا باليوم الوطني لجمهورية كوريا في إكسبو 2020.



حيث سيفتتح المغني ونجم الراي الكوري الجنوبي "ساي" الليلة، بمجموعة كبيرة ورائعة من أغاني البوب، وكان "ساي" قد أحدث ضجة عالمية بأغنيته "غانغام ستايل" التي صدرت عام 2012، وحصدت أكثر من 4 مليار مشاهدة على اليوتيوب، حيث سيحرص المغني، ونجم الراب، ومؤلف الأغاني، والمنتج الموسيقي، الذي يرجع إليه الفضل في تقديم نوع موسيقى البوب الكوري الـ "كيبوب" إلى الملايين في أرجاء العالم، على إبهار زوار الحدث الدولي بمجموعة من أشهر أغنياته التي ستضم أغنيات "نيو فيس"، و"جنتلمان"، و"آي لاف إت".



ومن ثم سترتفع مستويات التشويق أكثر عندما يساعد أعضاء فرقة "ستراي كيدز"، السفراء الرسميون لجناح جمهورية كوريا، في جعل احتفالات اليوم الوطني لبلادهم أكثر تميزا، فمن المتوقع أن من هذه الفرقة الدؤوبة، التي لديها 34 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حصل ألبومها على لقب الألبوم الأكثر مبيعا في العام الماضي في كوريا، أن تبهر جمهور إكسبو 2020، بمزيج مميز من الأنغام الموسيقية التي لا يمكن التوقف عن الاستماع إليها، والرقصات المدهشة التي تم تصميمها بعناية لتثير حماسهم.



كما ستقدم المغنية، وكاتبة الأغاني، والملحنة، والراقصة "سونمي" مزيجها الموسيقي الخاص المؤلَّف من موسيقى الديسكو، والروك، والموسيقى الكورية التقليدية، بالإضافة إلى موسيقى ريترو، وموسيقى سيتي بوب. وكانت العضوة السابقة في فرقة "وندر غيرلز"، قد أصدرت العام الماضي ألبومها "تيل"، الذي ضمَّ الأغنية الفردية الرئيسة التي حملت نفس الاسم، فضلا عن الأغنية الفردية الرقمية إذهب أو توقف"غو أور ستوب؟"، بالتعاون مع فريق دي دبليو جي كيا، فريق الرياضات الإلكترونية للعبة "ليغ أوف ليجيندز"، الذي فاز ببطولة العالم عام 2020.



يلي ذلك العرض الموسيقي المذهل الذي ستقدمه فرقة (جي) آيدل المكونة من خمس عضوات -هن سويون، ومييون، وميني، ويوقي، وشوهوا. كانت هذه الفرقة قد قدمت ظهورها الأول عام 2018، بأغنية منفردة حملت اسم "لاتاتا"، وهي إحدى الأغاني الرائجة التي ضمها ألبومهم المصغر الأول "آي آم"، أطلقت الفرقة بعدها ستة ألبومات مصغرة وثمانِ أغانِ منفردة. وخروجاً عن المسار الحالي المعتاد لفرق فتيات الـ "كي-بوب"، فإن فرقة "(جي) آيدل" تشارك مباشرة في تأليف موسيقاها الخاصة، حيث تكتب "سويون" كلمات معظم أغانِ الفرقة كما تشارك في إنتاجها، بينما كتبت كل من ميني ويوقي عدد كبير من أغنيات هذه الألبومات.



تضم فرقة "غولدين تشايلد" 10 أعضاء، بين مغني راب ومؤدي موسيقي، وتضمن الفرقة لجمهور إكسبو 2020 الاستمتاع بمقطوعات موسيقية ستعلق بأذهانهم، مكونة من مجموعة منتظرة من أغانِ الراب النارية والانسيابية السريعة الإيقاع؛ والممزوجة بأصوات موسيقية تنساب إلى أسماع الجمهور، مع النغمات الحركية المرحة. وتشتهر الفرقة بكمال عناصرها الموسيقية، وبأغانٍ مثل "وونا بي"، و "وذ آوت يو"، و بامب إت أب" و "بيرن آت"، كما ستطلق الفرقة العنان لنزعتها الرومانسية وتمتع الجمهور بأغنية "سينجينج إن ذا رين" و "ذات فيلينج".



أما فرقة "فوريستيلا" الغنائية المعروفة بعروضها الغنائية المزدوجة، والتي ستعتلي المنصة لاحقا، فقد تشكلت بعد مشاركتها في برنامج المسابقات الغنائية "فانتوم سينجر 2"، وتشتهر الفرقة بأدائها في البرامج التلفزيونية مثل "تو يوو بروجيكت" و "إمّورتال سونجس". وتضم الفرقة اثنين من المغنيين المدرَّبين هما "تشو مين كيو (مغني تينور) و"كو وو ريك (مغني على الغيتار)، برفقة كل من الممثل الموسيقي المسرحي "باي دو هون" و "كانغ هيونغ هو"، الذي سبق وعمل مغنياً في فرقة روك للهواة. وأطلقت الفرقة ألبومها الثالث باسم "فوريستيلا" العام الماضي، وضم الألبوم أربع أغانِ رقمية منفردة أطلقتها الفرقة عام 2020.



سيُقام الحفل الذي سيحييه كل من "ساي" وفرق "ستراي كيدز" و"سونمي" و"جي-آيدل" و"غولدين تشايلد" و"فوريستيلا" مجتمعين في منصة اليوبيل، يوم 16 يناير، ابتداءً من الساعة 7:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



وسيتاح الدخول مجانا لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، ولكن يُنصح الراغبون في حضور الحفلات بالوصول مبكرا نظرا لمحدودية الأماكن.