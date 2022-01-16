غرينادا .. تراث ثري وجمال طبيعي خلاب

المصدر: البيان

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يضاهي تاريخ غرينادا الغني، تنوع تضاريسها الطبيعية، وثقافتها العريقةوتراثها الثري، حيث تتمتع هذه الدولة الجزرية الكاريبية بجمال طبيعي خلاب، سمح بتكاثر الفرص الاستثمارية لديها على نطاق عدد كبير من القطاعات.

واستعرضت دولة غرينادا هذا التنوع الثقافي والتاريخي، خلال احتفالها بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي والذي بدأ بالمراسم الرسمية لرفع العلم وعزف النشيد الوطني للدولتين على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020، تلا ذلك تقديم عرض موسيقي ثقافي يعكس تراث وأصالة هذه الدولة الجزرية الكاريبية.



ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بمعالي السيدة سيسيل لا غريناد، الحاكمة العامة لغرينادا، ومعالي أوليفر جوزيف، وزير خارجية غرينادا والوفد الرفيع المرافق لهما.

وقال معالي نهيان مبارك آل نهيان: "إن جناح غرينادا المصمم بأيدي طلَبة، يركز على تنقل الناس والثقافة والمنتجات والخدمات، ويسلط الضوء على البيئة المواتية للأعمال ونطاق واسع من الفرص في الدولة، ويعزز مكانتها من خلال وصف تاريخها العريق وثقافتها التي تتناقلها الأجيال، كما يروج لها كوجهة سياحية جذابة".

وأضاف: "نأمل أن تسهم مشاركة غرينادا في إكسبو 2020 في تعزيز العلاقات والشراكات القائمة بين بلدينا، وتتيح لنا استكشاف الفرص الممكنة لمواصلة التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، قال أوليفر جوزيف: "يتسم تاريخ غرينادا الغني وثقافتها وتراثها بالتنوع، حيث تتمتع جزرنا بجمال طبيعي خلاب، سمح بتكاثر الفرص الاستثمارية لدينا على نطاق عدد كبير من القطاعات، وخاصة قطاعات السياحة والضيافة وخدمات الصحة والعافية، والخدمات التعليمية، بالإضافة لقطاعي الأعمال التجارية وتطوير الطاقة".



وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودها الاستثنائية التي ساهمت في جعل مشاركة غرينادا في إكسبو 2020 دبي الاستثنائي، حلما تحول إلى حقيقة. وبالإضافة لهذا، اسمحوا لي أن أعبر عن تقديرنا البالغ وامتنانا لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعاونهم وجهودهم التي ساهمت بشكل فعال في المعركة التي تخوضها غرينادا في مواجهة جائحة كوفيد-19".



ونظم جناح غرينادا بهذه المناسبة، عدداً من الاستعراضات الشعبية المميزة في ساحة الوصل قدمها مجموعة من الفنانين الموهوبين، بقيادة الفنانة الشهيرة ثامارا سانت برنارد نيكلز، ومن ثم قام الفنان ذو الصوت الجهوري "داش" المعروف بإيقاعاته الصاخبة وعروضه الشيقة المليئة بالحيوية، بتقديم عرض حي دفع جمهور الساحة للتمايل على أغنياته، التي قدمها بمصاحبة إحدى الفرق الوطنية الشعبية التي تألقت بالأزياء الزاهية الألوان، والإيقاعات والأغاني المميزة التي قدمتها بمصاحبة الآلات الموسيقية التقليدية.

أجواء ساحرة

وسافر فنانو غرينادا بزوار إكسبو 2020 دبي، إلى الأجواء الساحرة والجميلة لتلك الدولة الكاريبية الساحرة ذات الأصول الأفريقية، وذلك من خلال عرض مبهج استحق تقدير الجمهور الحاضر الذي تجاوب مع الوصلات الموسيقية المميزة التي أدتها مجموعة من ألمع فناني غرينادا الذين حضروا خصيصا لإحياء اليوم الوطني لبلادهم في إكسبو 2020 دبي.

وعلى أنغام الموسيقى ذات الإيقاعات الأفريقية الصاخبة، كرّم فناني غيرنادا بلدهم بكل فخر واعتزاز، مظهرين للعالم موروثهم الثقافي والفني عبر مجموعة من أجمل الأغاني الشعبية، التي قدموها على منصة اليوبيل، مخاطبين الجمهور الحاضر بلغة الموسيقى التي تتعدى الحدود ويتقنها الجميع.

العرض المبهج لفناني غرينادا، تراقصت على إيقاعاته جموع زوار إكسبو 2020 دبي، حيث علت أصوات التصفيق ابتهاجاً بالأداء الجميل والراقي لفناني هذا البلد ذو الطبيعة الخلابة والشواطئ الساحرة.

وأدت الفرقة مجموعة منوعة من الأغنيات التي تنوعت مضامينها بين تلك المهداة للوطن، والتي تنادي بالحب والسلام، كما قدموا أغان تعنى بالناحية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص، على المطالبة بحماية الطفولة من الآفات الاجتماعية كونهم يمثلون الدعامة الرئيسية لمستقبل الدول، كما تضمنت الأغنيات المقدمة، مجموعة من المفاهيم والأفكار الرئيسية التي يتبناها إكسبو 2020 دبي، وفي الوقت ذاته استمتع الجمهور الحاضر بمجموعة من الرقصات المختلفة الحديثة والتقليدية التي ترمز إلى التنوع الثقافي لهذا البلد الجزري الساحر.

تعد غرينادا دولة جزرية تقع في منطقة البحر الكاريبي، ويتمتع شعبها بالطيبة وكرم الضيافة، ويقع جناح غرينادا في منطقة التنقل، ويدعو زواره لأخذ جولة افتراضية في "جزيرة التوابل"، حيث يجسد أسلوب الحياة الهادئة والمستقرة في البلاد التي تتمتع بالشواطئ الجميلة ذات المياه الصافية، عاكسا في الوقت نفسه، الغنى التاريخي والثقافي الذي تتمتع به غرينادا، التي تشتهر بإنتاج جوزة الطيب التي بلغت أهميتها درجة وضع رسم لها على علم الدولة.

تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي، مناسبات للاحتفال بكل من المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.



تستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض لنصنع معاً عالماً جديداً في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

