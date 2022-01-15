الجمال الإيطالي يجذب 800 ألف زائر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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تحت شعار "الجمال يجمع الناس" استقبل جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي 800 ألف زائر منذ انطلاق الحدث العالمي حتى اليوم، وإلى جانب الحضور الفعلي للجمهور، تعرف 7.5 ملايين زائر افتراضي عبر الوسائط الرقمية على الجناح وفعالياته من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وفقاً لحساب الجناح على منصة "لينكد إن".

وبروح من الإبداع والابتكار يهدف التصميم المعماري للجناح إلى بعث الحياة في الجمال الإيطالي الذي كان دائما عنصرا أساسيا في الربط بين الناس والمواهب المختلفة. إذ تم تصميم مبنى الجناح في صورة ثلاثة هياكل لسفن مقلوبة، تغطي سقف المبنى وتعتلي أعمدة طويلة، ويحمل كل منها لونا من ألوان علم إيطاليا الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، وتبدو من أعلى مثل بتلات زهرة متفتحة.

ويهدف التصميم، في شقّه الخارجي، إلى الاحتفاء بتاريخ المستكشفين الإيطاليين، الذين جابوا على مدى قرون عديدة، البحار البعيدة والأراضي المجهولة، مؤسسين لجملة من الاتصالات والعلاقات الجديدة مع مجتمعات نائية وحضارات فريدة. أما من الداخل، يروي التصميم حكاية عن جمال إيطاليا الذي رسمت معالمه التبادلات والاتصالات المعرفية والإبداعية والفنية المختلفة مع الشعوب والأقاليم الأخرى.

ويشغل الجناح مساحة 3500 متر مربع ويعلو بارتفاع 25 مترا في موقع استراتيجي بمنطقة الفرص في موقع الحدث.

ويضم الجناح نسخة ثلاثية الأبعاد باهرة بارتفاع خمسة أمتار من منحوتة «ديفيد» الشهيرة عالمياً لمايكل أنجلو، وتشكّل معلماً ثقافياً بارزاً.

واستغرق الاستنساخ الدقيق شهوراً من العمل الشاق لفنانين ومبتكِرين، تضمنت 40 ساعة من المسح الرقمي للعمل الفني الرخامي الأصلي الموجود في فلورنسا والعائد للقرن السادس عشر، وإنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد بدقة 146 من الألف من الملليمتر؛ وتنفيذ الإنتاج بواسطة إحدى أكبر الطابعات الثلاثية الأبعاد في العالم؛ وساعات من العمل اليدوي لإضفاء اللمسات الأخيرة.