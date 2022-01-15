150 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 2021

المصدر: دبي - البيان

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أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إسماعيل الحمادي، على أن العام الجديد، يحمل في طياته أخباراً إيجابية للقطاع العقاري، خاصةً من ناحية المبيعات، التي ينتظر أن تواصل الانتعاش والنمو، بدعم من الآثار الإيجابية للإكسبو، وارتفاع أعداد المستثمرين الأجانب، كما يظهر من أرقام دائرة الأراضي والأملاك، فضلاً عن تحسن القدرة الشرائية للسوق المحلي.



وقال إسماعيل الحمادي: «السوق العقارية المحلية، استحقت ثقة المستثمر الأجنبي، بفعل الإجراءات الحكومية الكبيرة المتخذة في العامين الماضيين، لمواجهة تبعيات كوفيد 19، مثل تسهيلات التأشيرة والإقامة الذهبية، وتحفيزات مختلف الدوائر الاقتصادية، التي ساهمت في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وزيادة التدفقات المالية على القطاع العقاري».



نجاح



وأضاف الحمادي: «نجاح دبي خاصةً، والإمارات عامةً، في حملة التعقيم والفتح المبكر للقطاع السياحي والمطارات، أدى إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على دبي خاصةً، وأن فئة كبيرة من المستثمرين الأجانب، انتقلت من مدن منافسة إلى دبي، للعمل والإقامة، بفضل حزمة التسهيلات الكبيرة، والأسعار المغرية للعقارات، مقارنة بأسواق أخرى، رغم الارتفاع التدريجي الذي تشهده مؤخراً».



وعلى نفس خطى الاقتصاد المحلي، سارت عقارات الإمارة، حيث سجل اقتصاد دبي تعافياً كبيراً من تبعات كوفيد 19، بدعم قوي من إكسبو 2020 دبي، الذي عزز من تدفق السياح على الإمارة.



وأشار الحمادي إلى أن آثار إكسبو دبي، تبدو جلية للعيان على عقارات الإمارة، التي تسجل بين الشهر والآخر قفزات في المبيعات، كما تدل على ذلك تصرفات عقارات دائرة الأراضي والأملاك، آخرها لشهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت قيمة مبيعات العقارات في العام الماضي، ما يقارب 150 مليار درهم، شملت بيع أكثر من 61 ألف عقار، مقارنة بـ 72 مليار درهم في 2020، و81 مليار درهم في 2019، و80 ملياراً في 2018.



عوامل الجذب



وتوقع إسماعيل الحمادي دخول مستثمرين من أسواق جديدة إلى سوق عقارات الإمارة، بفعل عوامل الجذب التي تتمتع بها، خاصةً أن إكسبو 2020 دبي، ساهم وسيسهم في العام الجاري، في تعزيز مكانة الإمارة، كواحدة من أفضل وأبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والعالم.



ولفت الحمادي، إلى أن أداء القطاع العقاري في الإمارة، يتناسق وأرقام الاستثمار الأجنبي في الدولة، حيث يظهر التقرير الأخير للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الدولة في استقطاب أكبر قيمة استثمارات في تاريخها، بقيمة 73 مليار درهم في عام 2020، على الرغم من تبعات كوفيد 19، مؤكداً على أن التقرير يدل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى المستثمر الأجنبي.



وتابع: «التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في الإمارة، بنسبة تفوق 4 في المئة خلال العام الجاري، محفز إيجابي جداً للقطاع العقاري، الذي يعد من بين محركات اقتصاد الإمارة».