«MEXC» تحصد لقب أفضل بورصة عملات رقمية في آسيا

المصدر: دبي - البيان

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فازت «MEXC» العالمية بلقب أفضل بورصة تشفير في آسيا خلال مؤتمر إكسبو كريبتو دبي 2021، وشهد الحدث بعضًا من أكبر الأسماء التجارية في صناعة العملات المشفرة.



وسمحت «MEXC» – بصفتها الشريك الفخري الذهبي في هذا الحدث- للشركات الكبرى بتشكيل حيز الأصول الرقمية لعرض منتجاتها وخدماتها المختلفة، وقدم المعرض منصة نادرة للمستثمرين وقادة الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار بشأن توجيه الاقتصاد العالمي إلى حقبة جديدة من التشفير.



وحظيت أفضل العلامات التجارية للعملات المشفرة في آسيا بفرصة تقديم رؤى حول قطاع العملات الافتراضية الناشئ لأكثر من 3000 متداول، إذ شارك في المعرض أكثر من 50 شركة تركز على التشفير، وأكثر من 60 مديراً تنفيذياً ومؤسساً من أكثر من 30 دولة.



استراتيجية



ونجح فريق «MEXC» خلال مؤتمر العملات المشفرة في دبي في عرض مجموعة خدمات التشفير سريعة النمو في البورصة وشرح استراتيجيتهم للوصول إلى الاعتماد العالمي.



وحقق الممثلون أفضل فرصة فريدة للتفاعل مع أفضل المهنيين في عالم التشفير وحصلوا على أفكار جديدة مثيرة بشأن كيفية تحسين استراتيجيتهم التسويقية. كما التقوا وجهاً لوجه بمسؤولين تنفيذيين من شركات تشفير متعددة واستكشفوا بصورة مشتركة سبل تنمية الفرص التجارية المتاحة لهم في عالم التشفير.



وكرس فريق «MEXC» جائزة (أفضل تبادل تشفيري في آسيا) لمستخدميه ومؤيديه الأوفياء.



رائد عالمي



وأصبحت «MEXC» أفضل منصة تداول تشفير في آسيا تُظهر استراتيجية العولمة الرائعة للمنصة وطموحاتها للتكيف مع الأسواق المتغيرة. إذ تذخر بورصة العملات المشفرة المركزية بأكثر من 500 مليون دولار من أحجام التداول وقاعدة مستخدمين متنامية في أكثر من 200 دولة.



فمنذ انطلاقها في عام 2018، وسعت الشركة مجموعتها المتنوعة من فرص تداول العملات المشفرة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. والآن، تقدم البورصة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها خدمات تداول العملات المشفرة إلى بلدان ومناطق مثل اليابان وتركيا والهند وإندونيسيا وأفريقيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وأكثر من ذلك.



وتعمل «MEXC» أيضًا مع بعض من أهم مشاريع ومنصات التشفير على المنصة لنقل التشفير إلى المستوى التالي. وفي الآونة الأخيرة، أقامت البورصة العالمية شراكات استراتيجية مع حواجز رائدة في السوق مثل أفالانش، وبوليجون وسولانا، لتقدم هذه المنصات الواعدة بتمويل إيكولوجي ودعم تقني لتعزيز الاعتماد الواسع النطاق لقطاعي العملات المشفرة.