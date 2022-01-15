ملكات الجمال يتألقن بـ«مهرجان الربيع العالمي في تشيباو»

المصدر: دبي - البيان

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أقام الجناح الصيني مجموعة من الفعاليات المتنوعة والاحتفالية، إضافة إلى أسبوع غوانغدونغ الترويجي، وسلسلة من الأنشطة الترويجية لـ«شينزهين»، وذلك في الوصل بلازا بحديقة إكسبو دبي العالمية.



وأقيم حفل «مهرجان الربيع العالمي في تشيباو»، إضافة إلى حفل توزيع جوائز ملكة جمال الدورة الثانية والثلاثين للنهائيات الدولية العالمية التي أقيمت في يوم الجناح الوطني الصيني وسط أجواء مفعمة بالحيوية.



30 متسابقة



وأظهرت أفضل 30 متسابقة في مسابقة ملكات الجمال سحرهن وأناقتهن في حفل «مهرجان الربيع العالمي في تشيباو»، الذي استهلته المواسم الأربعة - الربيع والصيف والخريف والشتاء. وأظهروا للعالم السحر العميق لثقافة الملابس الصينية، والأسطورة المذهلة التي تمزج بين السحر الكلاسيكي والجمال الحديث، من خلال ظهورهن الرائع.



ومع التأثير البعيد المدى لملكة جمال المنظمة العالمية ومن خلال منصة إكسبو 2020 دبي، قدم الحفل فرصة ممتازة للترويج لثقافة الصين وصناعة الأزياء في شينزهين، وشهد حفل «مهرجان الربيع العالمي في تشيباو» وحفل توزيع جوائز ملكات الجمال. بثاً مباشراً وغطته قناة CCTV، وقسم وكالة أنباء شينخوا في الشرق الأوسط، ووسائل الإعلام الإخبارية الدولية الأخرى، والتي كان لها تأثير كبير في الشرق الأوسط وحتى بين الصينيين المغتربين في جميع أنحاء العالم.



ويعد المهرجان وحفل توزيع الجوائز وسيلة مبتكرة للاحتفال بافتتاح الجناح الوطني الصيني، وأسبوع الترويج في غوانغدونغ، وبداية سلسلة من أنشطة الترويج في شينزهين، والتي جذبت اهتماماً عالمياً دائماً.



دعم



وتلقى «مهرجان الربيع العالمي في تشيباو» دعماً قوياً من الجناح الوطني الصيني والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية لجنة بلدية شينزهين، والتوجيه والمساعدة من مكتب الثقافة والراديو والتلفزيون والسياحة والرياضة في بلدية شينزهين.



ووجهت إدارة الدعاية بلجنة بلدية شينزهين شكراً خاصاً إلى الحزب الشيوعي الصيني على دعمهم، ونظم هذا الحدث تشاركاً كل من: المنظمة العالمية لملكات الجمال، مجموعة الفنون والترفيه الصينية المحدودة، مجموعة شينزهين زهونغي انا العالمية للإعلام المحدودة، اللجنة المنظمة لمهرجان «مهرجان الربيع العالمي في تشيباو» في إكسبو 2020 دبي، واللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم رقم 32.



الفائزون



وفازت أنجيليكا كوزمينوك من بيلاروسيا بالبطولة، وفازت مريم ماناجادزه من جورجيا والإيطالية نادية كاريري بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، ومارهريتا كنوتوفا من أوكرانيا وتيريسيتا بريجيث سانشيز أنيز من بوليفيا بالمركزين الرابع والخامس.



وفازت متسابقات من تركيا واليونان وكوبا بجوائز أفضل أزياء وطنية، ومتسابق من استونيا بجائزة أفضل موهبة. وفاز متسابق من روسيا بجائزة. الأكثر تألقاً ومتسابق من بيلاروسيا بجائزة أفضل أسلوب، كما فازت متسابقة من البرازيل بجائزة أفضل فستان. وآخر من مولدوفا بجائزة أفضل صداقة عالمية. ومتسابق من المجر بجائزة أفضل صورة، ومتسابقة من إسرائيل بجائزة أفضل بشرة، وفاز بالجائزة الخاصة لهذا العام - ملكة جمال العالم تشيباو - من الصين يانغ يانوين.