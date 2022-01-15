فوربس: إكسبو2020 دبي يرسّخ الإمارات كعاصمة للطهي

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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بأكثر من 250 فكرة غذائية من 191 دولة وتحت سقف واحد، يتطلع معرض إكسبو دبي 2020 لوضع الإمارات على خارطة مشهد الأطعمة والمذاقات كأحد العواصم الفاعلة في مجال الطهي، بحسب موقع "فوربس".

ويستضيف المعرض العالمي مهرجان الأطعمة النباتية، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من 14 إلى 30 يناير 2022، بالتعاون مع فيجيوري وأيام دبي النباتية. يقام المهرجان في فيستيفال جاردنز ويجمع بين الطهاة والمطاعم المتخصصة في تقديم الأطعمة النباتية "فيغان"، وكذلك شاحنات الطعام وعدد من الأطباق المفضلة إقليمياً، كما وتمتزج الأجواء بأنغام مجموعة من منسقي الأغاني الذين يعزفون لإطراب الجمهور كل ليلة حتى الساعة 2 صباحاً.

بحسب ما ذكره تقرير "فوربس"، فإن هنالك عدداً من المفاهيم التي سيتم الإضاءة عليها خلال المهرجان، منها حضور أكبر مطعم نباتي في المملكة المتحدة، وكذلك مطعم نباتي بريطاني آخر يدعى (هولي كاروت) يقدم أطباقاً مستوحاة من آسيا، إلى جانب مفهوم للمذيع التلفزيوني لاين ريدمان يبدع في تقديم الفطائر الجامايكية، وغيرها الكثير.

من جهة أخرى، يشارك الطاهي الشهير في مجال الأطعمة النباتية، ماثيو كيني، مفهومه للوجبات السريعة. إضافة لوجود مفهوم طهي آخر للشيف نفسه في جناح التنقل "تيرا" لتصل أطباقه الجمهور من شاحنة طعام.

سوق نباتي

لا يقتصر الحدث على تقديم الطعام لعشاق المذاقات النباتية، بل سيتاح في الفترة من 29 إلى 30 يناير أكبر سوق نباتي في المنطقة، يقام أيضا في فستيفال جاردنز ليضم أكثر من 60 علامة تجارية مستدامة للأزياء والمجوهرات والاكسسوارات بالإضافة إلى منتجع صحي نباتي وعضوي للأطفال.