اختتام فعاليات منتدى شبكات الاتصالات العالمية في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أعمال منتدى شبكات الاتصالات العالمية الذي استضافته هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بنجاح كبير، إذ ركّز المنتدى الذي عقد في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي على أحدث التقنيات والفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد في العالم.

وأعرب المشاركون في المنتدى عن ثقتهم بانتعاش قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في المنطقة في وقت تؤكد تقارير عالمية أن المسار المتزايد الذي يشمل إنشاء قنوات ومنتجات وخدمات جديدة في قطاع الاتصالات لن يتباطأ بما يتماشى مع الجهود العالمية للتصدي لوباء كورونا في العالم.

وفي كلمته الافتتاحية، قال المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: «قدّم المنتدى فرصة مهمة للالتقاء بين قائمة واسعة من الخبراء وصانعي القرار في مجالات الاتصالات لمناقشة أهمية الربط الاتصالي بين دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من خلال تعزيز الاستثمارات في مجالات البنى التحتية والاتصالات لهذه السوق الواعدة».

وأتاح المنتدى النظر من كثب في السياسات العامة والأطر القانونية والمؤسسية للاستثمار والتقنيات والتمويل في قطاع الاتصالات وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. كما ناقش التقنيات المستقبلية والناشئة، بما في ذلك إمكانات الكابلات الأرضية في دول مجلس التعاون الخليجي والفرص الاستثمارية المتاحة أمام مقدمي خدمات السحابة والحوسبة الفائقة وشركات التحول الرقمي وغير ذلك من القطاعات ذات الصلة. كما طرح المنتدى على بساط البحث التحديات في تقنيات أجهزة الاتصالات للكابلات الضوئية الأرضية ذات المسافات الطويلة وكيفية التغلب عليها.

دور محوري

وأضاف الإبراهيم: «لطالما أدى قطاع الاتصالات دوراً محورياً في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويسرنا هذا التجاوب الكبير الذي حصده هذا المنتدى الذي قدّم فرصة مهمة لتلاقي مجموعة واسعة من خبراء الاتصالات لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في الوقت الحالي وفرص وإمكانات نموه. كما ناقشنا في المنتدى أهمية وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات التشغيلية العاملة في البلدان المختلفة في مجالات الشبكات والبنى التحتية الاتصالية».

وشارك ضمن فعاليات المنتدى في جلسته النقاشية الأولى جريج فاريسكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سينتوريون»، ورفيق شفيق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «إنفوناس»، وفير باسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «كلام تيليكوم»، ونيكولاس تورديلا، نائب الرئيس في مجموعة زين، وفيصل أمير، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «هواوي». وشارك كل من هؤلاء الخبراء آراءهم وتوقعاتهم عن توجه قطاع الاتصالات في الفترة المقبلة والوضع الراهن له.

مشاركة

وفي الجلسة النقاشية الأخيرة في المنتدى، شارك كل من عادل الديلمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أيه. أي. أم» وعز الدين المنصوري، المدير العام لشركة «سيانا»، ومحمد الإبراهيم، المدير العام لشركة «إنفينيرا» وهاني عسكر، المدير العام للأعمال العالمية في شركة «بتلكو».

وتم تسليط الضوء في كلا الجلستين على الرؤى ووجهات النظر الرئيسة التي تغطي قطاع الاتصالات العالمي. وأشار المشاركون إلى أن دخول المشاريع الاستثمارية واسعة النطاق وظهور تقنيات جديدة سيؤديان دوراً رئيساً في الجهود المبذولة لتعزيز جهود المنطقة لتكون مركزاً عالمياً للاتصالات.

واختتم الإبراهيم بالقول: «نود أن نعرب عن خالص تقديرنا لفريق خبراء الاتصال المتميزين على مشاركتهم معنا في هذا المنتدى وتقديم رؤاهم ووجهات نظرهم بشأن قطاع الاتصالات المتنامي بغية تعزيز المكانة الريادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في سوق الاتصالات العالمي».