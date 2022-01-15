لاتسيو تودع زمن الكلام النظري وتلتزم بالتحول البيئي

المصدر: البيان

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ناقش الخبراء أهم المحاور الخاصة بالتحول البيئي، خلال المنتدى الذي عقد اليوم في قاعة مؤتمرات الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، تحت عنوان «الحد من التغير المناخي والتكيف على المستوى المحلي: التزام إقليم لاتسيو في التحول البيئي»، والتي تتمثّل بالحد من التغير المناخي والتكيف معه، والاستخدام المستدام للموارد البحرية وحمايتها، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، وتفادي مخاطر التلوث والحد منه، وحماية التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية.

تم تنظيم المنتدى من قبل حكومة إقليم لاتسيو، وبالتعاون مع المركز اليورو متوسطي للتغيرات المناخية «CMCC»، والوكالة الوطنية للتكنولوجيات الحديثة والطاقة والنمو الاقتصادي المستدام «ENEA»، وبمشاركة جامعة «لا سابينزا» بروما، وجامعة «لا توشا». تناولت الأعمال موضوعاً بالغ الأهمية وجوهرياً، في إطار سياسات الانتعاش والنمو على الصعيد العالمي. لم يعد يقتصر الاهتمام المتزايد حول تبدل المناخ وتغيراته على المستوى المحلي على العلماء فقط، إذ بات يعني بشكل مباشر، الهيئات الإدارية، وصانعي القرارات السياسية، والأطراف المحلية.

مشاركون

ومن بين المشاركين في الحدث، روبرتا لومباردي وزيرة التحول البيئي والرقمي في إقليم لاتسيو، وكويرينو بريغانتي المسؤول عن أنشطة إقليم لاتسيو في إكسبو 2020 دبي، وباولو غليسنتي المفوض العام لجناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، وستيفانو أوبرتيني رئيس لجنة التنسيق الإقليمية لجامعات لإقليم لاتسيو وليفيو دي سانتولي، نائب رئيس جامعة «لا سابينزا» بروما، المعني بشؤون الاستدامة، ورئيس جهاز التنسيق الإيطالي للمصادر المتجددة وكفاءة الطاقة، وريكاردو فالنتيني بروفيسور في قسم الابتكارات في المنظومات البيولوجية، الغذائية – الزراعية والحرجية «BIDAF»، التابع لجامعة «لا توشا»، ومدير قسم التأثيرات المناخية في المركز اليورو متوسطي لتغيرات المناخ، وجانماريا سانّيتو المسؤول عن مختبر تشكيل آثار المناخ وقياس تغيراته «Ocean Energy»، وأعمال خطة الطاقة التكنولوجية الاستراتيجية الأوروبية SET Plan، ومونيا سانتيني من المركز اليورو متوسطي للتغيرات المناخية «CMCC»، وكارولا دي أنجيليس المسؤولة عن صناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية والمساعدة الفنية لشركة «Lazio Innova SpA»، ومارا كوسو من وزارة التحول البيئي، المديرية العامة للنمو المستدام وجودة التنمية.

زمن الكلام

وصرّح نيكولا زينغاريتي رئيس إقليم لاتسيو، قائلاً «ولّى زمن الكلام النظري، في ما يتعلق بالتغير المناخي: نحن بحاجة ماسة الآن إلى أفعال ملموسة، من أجل خير كوكبنا وأجيال المستقبل. ونؤكد في إقليم لاتسيو، التزامنا لنكون دائماً في صف الخطوط الأمامية على صعيد الاستدامة البيئية، ولهذا السبب، قمنا بإنشاء «قسم التحول البيئي والتحوّل الرقمي». وانطلاقاً من سعينا المتواصل، نفخر باعتمادنا على إرث استثنائي من الجامعات والعلوم، والشركات التكنولوجية التي ستساعدنا وتقدم الدعم اللازم في هذا التحدي الجوهري المتمثل في تحقيق نموذج تنموي يرتكز على الاستدامة».

كما قالت روبرتا لومباردي وزيرة التحول البيئي والرقمي في إقليم لاتسيو «إن أكبر التحديات التي نواجهها اليوم، هي العمل من أجل بلوغ الأهداف العالمية المتعلقة بإزالة الرواسب الفحمية، على المستوى المحلي في مناطقنا، حيث هنا تكمن أهمية عمل المؤسسات، من خلال وضع بصمتنا البيئية الإيجابية، والتركيز على الصحة العامة، والاقتصاد ونوعية الحياة. على سبيل المثال، لا بد من التوفيق بين تنمية الطاقات المتجددة، وحماية النشاطات الإنتاجية، كالمنتجات الزراعية والغذائية المتميزة، فضلاً عن السعي إلى جعل التحول البيئي ثمرة عملية من الأنشطة والمشاريع المشتركة».

فرصة

قال كويرينو بريجانتي المسؤول عن أنشطة إقليم لاتسيو في إكسبو 2020 دبي: «يشكل شعار «دبي إكسبو 2020 تواصل العقول، وصنع المستقبل»، فرصة مهمة لدولتنا، إنه بالفعل مكان استراتيجي لإعادة بناء وتقوية شبكة العلاقات الدولية التجارية والثقافية، التي تباطأت أثناء الوباء. بسبب استمرار الأجواء المتقلبة، من هطول الأمطار الغزيرة، وموجات الحر الشديدة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتداعياتها الخطيرة على البنى التحتية والنقل وسلامة المواطنين. يدرس منتدى التحول البيئي، القضايا المتعلقة بالسيناريوهات المستقبلية، التي يحددها تغير المناخ. نهدف إلى مناقشة الخدمات والتقنيات، التي تهدف إلى معالجة آثار تغير المناخ في المنتدى، ونقدم بعض الحلول المبتكرة، التي تم تطويرها من خلال عمليات التصميم المشترك للتكيف الذكي مع تغير المناخ في منطقة لاتسيو».