جيبوتي .. أناقة بائعي الزهور وشجاعة المحاربين

المصدر: البيان

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في عروض فنية وتراثية وشعبية جميلة، عكست أناقة بائعي الزهور وشجاعة المحاربين، احتفلت جمهورية جيبوتي بيومها الوطني الفخري في إكسبو 2020 دبي، بحضور رئيس وزرائها، عبد القادر كميل محمد، حيث أقيمت مراسم رسمية في ساحة الوصل بهذه المناسبة، مع بروتوكول رفع العلم وعزف النشيد الوطني.



بدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جيبوتي، وتلتها عروض لفرقة الديجيب الشعبية، ضمت سلسلة من الرقصات التقليدية للأغاني الشعبية، المأخوذة من مجموعة واسعة من المخزون الشعبي، والتي تعكس حياة البدو وحياة المدينة معاً، وتزين الراقصون بالأزياء التقليدية التي تعبر عن المجتمعات الرئيسة الثلاثة في جيبوتي، وعبرت حيوية الراقصين وإيماءاتهم عن أناقة بائعي الزهور وشجاعة المحاربين.



وكان في استقبال معالي عبد القادر كميل محمد، رئيس وزراء جيبوتي، معالي الشیخ نھیان بن مبارك آل نھیان وزیر التسامح والتعایش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي في مقر الحدث الدولي.



وقال معالي الشيخ نهيان: "إن جناح جيبوتي يقدم لجمهور إكسبو رؤية واضحة عن جيبوتي وما تملكه من قدرات وثقافة وأفكار مبتكرة وخطط طموحة نحو المستقبل، ولاستكشافها كمركز لوجستي في شرق إفريقيا، وذلك بفضل تطوير مشروعات البنية التحتية والموقع الاستراتيجي بين البحر الأحمر والمحيط الهندي ، فضلاً عن عروض السياحة وجهود التحول في مجال الطاقة المتجددة، ولذا نثمن جهود عن المفوض العام وفريقه لمشاركتهم المثالية في هذا المعرض".



وأضاف: "تربط الإمارات وجيبوتي علاقات قوية وراسخة، وتنطلق من مفهوم الأخوة والشراكة ووحدة الثقافة واللغة والدين، وتركز دائما على التعاون من أجل التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، وما تزال، شريكًا قويًا وموثوقًا لجيبوتي على مر السنين في مختلف المجالات، مثل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها، إضافة إلى أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية متميزة، حيث نمت التجارة الثنائية بين بلدينا بنحو 15٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، ونأمل جميعا أن تستمر العلاقات الثنائية في التطور والنمو والانطلاق إلى أفاق رحبة ومجالات جديدة، من خلال حضور جيبوتي في إكسبو 2020 وما بعده".



وقال معالي رئيس وزراء جيبوتي: "يوفر إكسبو 2020 دبي منصة للحوار ما بين الثقافات والحضارات، كما يوفر فرصة للاطلاع على التقنيات الجديدة والبنية التحتية المتطورة للعالم، كما يعمل بجد لتقوية العلاقات بين الشعوب وثقافة السلام، وهو يعتبر وقتا للاحتفال بالإنجازات البشرية، ويعطي لمحة للمستقبل الذي ينتظرنا".



وأضاف: "ندعو الجميع لزيارة جناح جيبوتي لاكتشاف الثراء الثقافي والجمال الطبيعي المذهل لبلدنا، بالإضافة إلى أحدث البنى التحتية التي أسستها أمتنا".



وبعد المراسم الرسمية، والكلمات بهذه المناسبة، قدمت فرقة الديجيب للفنون التقليدية عددا من الأغاني والرقصات الشعبية المستوحاة من البيئة المحلية في جيبوتي.



ورقص خمسة راقصين وخمس راقصات على قرع الطبول والموسيقى المحلية الجذابة، وقدموا أربع فقرات غنائية بلغة محلية، وواحدة باللغة العربية عكست تقاليد واحتفالات الزواج في هذا البلد العربي.



ويقع جناح جيبوتي في منطقة التنقل، ويقدمها بصفتها أرض التجارة والملتقى، ومركز النقل والخدمات اللوجستية، ورائدة مستقبلية في مجالَي التقنية والاقتصاد، كما يدعو الجناح زواره للانطلاق في جولة للتعرف إلى التطور الصناعي لدولة جيبوتي، والتعرف إلى تراثها العريق وثقافتها الغنية عبر المشغولات اليدوية، بالإضافة إلى استكشاف تطلعاتها لتغيير اقتصادها وتحولها التام إلى استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 100%.



كما يجسد تصميم الجناح الذي يشبه حاوية شحن، تطلعات الدولة إلى أن تصبح أكبر مركز لوجستي في أفريقيا بحلول عام 2035، وسينطلق الزائر في رحلة منطقية، تحاكي كفاءة مواقع الخدمات البحرية في التنقل بين الممرات الضيقة لتصميم يشبه المتاهة.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا مميزة للاحتفال بالمشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، حيث تُسلط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، وتستعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها الكلمات الترحيبية والعروض الثقافية.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.

