فرسان "التعاون" .. إنزال مظلي "خليجي" يخطف الأنظار في إكسبو

المصدر: البيان

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في عرض خطف أنظار زوار إكسبو 2020 دبي، نفّذ مظليون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنزالاً مظلياً في حديقة الفرسان في إكسبو 2020 دبي، خطف أنظار زوار الحدث الدولي؛ حمل كلٌ من المظليين الستة، الذين قفزوا من طائرة مروحية، علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وتزامن مع قفزهم عزف موسيقي حماسية لفرقة الموسيقى العسكرية في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة المؤلفة من 40 عازفا.



انطلقت الفعالية بحضور ممثلي القوات المسلحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور جمهور من مختلف شرائح المجتمع وجميع الجنسيات من زوار إكسبو 2020 دبي.



وقال خالد بن إبراهيم آل الشيخ، المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي: "هذه الفعالية المميزة ضمن العديد من الفعاليات المتنوعة التي ينظمها جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي، وهي تجسد تكاتل أجهزة مجلس التعاون، وتحديداً في الجانب العسكري.

ويشارك اليوم ثلاثة من القوات المسلحة لدول مجلس التعاون، وهي القوات المسلحة الإماراتية والبحرينية والكويتية، في عرض مميز؛ وقد أجرينا أمس تجربة، واليوم نفذناها مرة أخرى لنزول المظليين بعلم مجلس التعاون، وهذه الفعالية بمشاركة الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة الإماراتية".



وأضاف: "اعتدنا منذ بداية مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي على تقديم فعاليات منوعة، منها فعاليات عسكرية واقتصادية وفعاليات للأطفال؛ وسنستمر إن شاء الله في تقديم الفعاليات حتى نهاية إكسبو 2020 دبي. أيضاً، سيكون هنالك فعاليات منوعة في شهر فبراير المقبل، وسيكون لنا موعد آخر أيضا في شهر مارس المقبل للاحتفال بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيكون احتفالاً كبيراً يشارك فيه فريق الفرسان الإماراتي والصقور السعودي؛ وسيتضمن الاحتفال إنزالاً مظلياً وفرقاً موسيقية وفعاليات متنوعة".



يقع جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي؛ ويسلط الجناح الضوء على إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووحدته، عبر تقديم تجربة توضح الروابط بين الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك تاريخها وثقافتها المشتركة.

