السحابة ليست ملكا لأحد..تعرفوا إلى فعاليات اليوم في إكسبو

المصدر: البيان

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ينظم إكسبو 2020 دبي، اليوم (السبت)، مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة، أبرزها:





اليوم الوطني لجيبوتي

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لغرينادا

-16:15، ساحة الوصل



أسبوع السفر والاتصال (اليوم الختامي)

حوار الثقافات – السحابة ليست ملكا لأحد

جلسة تستضيف فنانا لينشئ مداخلة بشأن الموضوع الذي يتمحور حوله أسبوع السفر والاتصال، ولفتح حوار يرتكز على عمله الفني

-16:00-17:25، جناح موانئ دبي العالمية



أسبوع الأهداف العالمية (15 - 22 يناير)

-يصادف 15 يناير انطلاقة أسبوع الأهداف العالمية، الذي، للمرة الأولى في تاريخه، يُعقد خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ليُقام في إكسبو 2020 دبي.

-يجمع أسبوع الأهداف العالمية العالم بأكمله، من أجل حشد الجهود وتسريعها للدفع بعجلة أهداف التنمية المستدامة وتحفيز التغيير العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول العام 2030.



الأهداف العالمية في الوصل

-سيتم إضاءة الوصل بألوان العلامة التجارية SDG

-سوف نعرض بيان الشباب (الشباب من جميع أنحاء العالم يتحدثون عن آمالهم وطموحاتهم للمستقبل).

- نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد ستخاطب العالم

- 6:30 مساء – 7:00 مساء، ساحة الوصل



منتدى موضوعات الأعمال: الأهداف العالمية

-يستعرض هذا المنتدى ما حققه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركين الدوليين وشركاء إكسبو من فرص، وتقنيات حديثة، وتقدم في ما يتعلق بالأهداف العالمية

-15-18 يناير، 12:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A و1B، الغرفة 4-5 جنوب



أوركسترا "بياتزا فيتوريو"

-تشكلت أوركسترا "بياتزا فيتوريو" عام 2002، في حي إسكويلينو المتعدد الأعراق في روما، لتضم مجموعة من عازفي الموسيقى من شتى أرجاء العالم

-19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



عرض اليوم الوطني لغرينادا

احتفال بالثقافة الغنية التي تتمتع بها غرينادا، حيث يُكرّم فنانوها بكل فخر تراثهم الثقافي الأفريقي عبر الغناء والرقص وقرع الطبول والتمثيل والأعمال المكتوبة

-19:00-20:00، منصة اليوبيل