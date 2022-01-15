موسيقى مهاجرة .. أوركسترا "دي بيازا فيتوري" لوحة متنوعة بقلب فني واحد

المصدر: البيان

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على أنغام الموسيقى اللاتينية المدهشة، عرضت المجموعة الإيطالية الشهيرة متعددة الأعراق، أوركسترا دي بيازا فيتوري، والتي جمعت مجموعة متنوعة من الموسيقيين من جميع أنحاء العالم، التنوع في العمل عبر عرض مبهج مساء الجمعة على مسرح دبي ملينيوم في إكسبو 2020 دبي.



وبأداء مفعم بالحيوية، قدمتها الأوركسترا، تراقصت قلوب الجماهير وعلت أصوات التصفيق.

وأثبتت الأوركسترا، المكونة أساساً من المهاجرين الذين يعيشون في روما، أن التعاون بين الناس من ثقافات وخلفيات مختلفة ليس مستحيلًا، وهو أحد المفاهيم التي يتبناها إكسبو 2020 دبي.



تشكلت الأوركسترا في منطقة إسكويلينو في روما قبل 20 عاماً؛ وتطورت على مر السنين لتصبح مجموعة تضم أكثر من 100 موسيقي من تونس والهند والأرجنتين وكوبا والإكوادور ورومانيا والمكسيك وكوبا والبرازيل والسنغال وإيطاليا وآخرين، يجمعون مواهبهم وآلاتهم الموسيقية التقليدية لتقديم العروض الموسيقية بامتياز.