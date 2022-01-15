رسم وغرافيك وأزياء.. بحث حقوق الملكية الرقمية للأعمال الفنية في إكسبو

المصدر: البيان

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من أجل حفظ حقوق الملكية للفنانين والمبدعين في مجالات الرسم والغرافيك والأداء وتصاميم الأزياء والنحت والكتابة على الجدران، ناقش فنانون من روسيا في إكسبو 2020 دبي التحديات والرؤى المستقبلية التي تواجه الفن الروسي المعاصر، والتأثيرات الاقتصادية الواقعة عليه، لاسيما في ما يخص حقوق شهادات الملكية الرقمية للأعمال الفنية الإلكترونية، والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في روسيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي استضافه الجناح الروسي في إكسبو، بمشاركة كوكبة من الفنانين الروس وعدد من المهتمين بالشأن الفني.

وتطرق الفنانون إلى التطورات التي طرأت على شهادة الملكية الرقمية للأعمال الفنية على الصعيد الإلكتروني للفنانين والمبدعين الروس داخل روسيا الاتحادية، وخارجها على المستوى العالمي، وأيضا دور الجهات المختصة في حفظ حقوق كافة الأعمال الفنية الموجودة على المواقع الإلكترونية، بما يضمن حقوق مبتكريها.

واستعرض فنان الخط الحديث لامياس بوكراس تجاربه المتعددة في فنون الخط البصري وعمله مع العلامات التجارية العالمية الشهيرة على الصعيد العالمي.



وأكد بوكراس أن الفنان هو علامة تجارية إعلامية، ونجاحه يتوقف على مدى رؤيته وموهبته في توظيف كافة الأعمال الفنية التي ينتجها وينقلها بصورة شيقة إلى الجمهور.



بدوره، تطرق الفنان كولوكولوف، الذي يعد أحد المؤسسين المشاركين لمهرجان سينجوغرافيا، إلى الأعمال الفنية المشاركة خلال المهرجان، والتي تتضمن فنون مختلفة للكتابة على الجدران في الشوارع والطرقات.



وتحدث الفنان رومان ايرمالكوف خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الصحفي عن تجربته الفنية في عمل المنحوتات والتصاميم الحية التي توصل رسائل مختلفة للجمهور، وتجسد في الوقت ذاته بعض الثقافات السائدة في العديد من البلدان، مؤكداً أن الفن رسالة سامية هدفها الأول هو تحقيق السعادة للجمهور.



من جانبها، أعربت الفنانة ساشا فرولوفا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي والمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي. وتحدثت ساشا عن تجربتها ونماذجها وتصاميمها الفنية، التي تقوم بصناعتها من المطاط الطبيعي واللاتكس، ومدى الشهرة التي حققتها في هذا الجانب. وأشارت إلى أن كافة المواد المستخدمة في أعمالها الفنية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وهي مواد طبيعية وصديقة للبيئة.