غداً.. انطلاق أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو

المصدر: دبي - وام

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ينطلق غداً أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي يقام للمرة الأولى خارج مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



ويُركز أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 دبي على محور أساسي يتمثل في جمع العالم من أجل دفع عجلة التقدم المُشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً للجميع بحلول عام 2030.



يُقام أسبوع الأهداف العالمية حتى 22 يناير الجاري، وسيكون بمثابة منصة لمختلف الجهات الفاعلة، وذلك بُغية التواصل والعمل نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.



أهمية



وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي: إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل الجماعي العالمي لصنع مستقبل يمكن للجميع أن يزدهروا فيه في سلام وكرامة ومساواة على كوكب يتمتع ببيئة معافاة وسليمة.



وأضافت معاليها: إن إكسبو 2020 دبي يجمع العالم بروح من الأمل والتفاؤل ويوفر منصة للبحث عن حلول لأبرز التحديات التي تواجه الإنسانية، وتعد استضافة الأهداف العالمية للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي دليلاً على رؤيتنا الساعية لبناء مجتمعات عادلة وشاملة ومستدامة للجميع.



خطة 2030



من جانبها قالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: في صميم خطة 2030 هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفقر وعدم المساواة المتزايدين، وتمكين النساء والفتيات ومعالجة حالة الطوارئ المناخية، ولم يستوعب العالم بعد وتيرة وحجم التغيير المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل إطلاق أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 دبي فرصة حاسمة لإظهار طموحنا والتزامنا المتنامي بتحقيق الأهداف العالمية وجعلها حاضرة على كل المستويات.



ويضم أسبوع الأهداف العالمية عدداً كبيراً من الفعاليات المؤثرة تشمل الكلمة الافتتاحية التي ستلقيها أمينة محمد، وعرضاً في 15 يناير على أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة على مستوى العالم في ساحة الوصل، سيُسلط الضوء على التزام الشباب في أنحاء العالم تجاه أهداف التنمية المستدامة، ووصولاً إلى حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وحفل توزيع الجوائز لجائزة زايد للاستدامة، المُقرر أن يقام في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي 17 يناير الجاري.



استضافة



وتستضيف فعالية «الأهداف العالمية للجميع» المنظمة بالاشتراك مع منظمة «بروجكت إفريوان» في 16 يناير الجاري معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة وجاياثما ويكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، وسيشارك فيها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.



وتناقش الفعالية الحقائق والحلول اللازمة لتحفيز العمل على أبرز القضايا في العالم بما في ذلك المساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ.



وسيكون الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات»، محور تركيز المجلس العالمي للمرأة الذي يعقد في 17 يناير الجاري، ويتضمن حواراً مع إبسي أليخاندرا كامبل بار نائب رئيس جمهورية كوستاريكا، وهيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والناشطة في مجال التنمية المستدامة.



أهداف



وسيبحث منتدى الأعمال بشأن الأهداف العالمية في 18 يناير الجاري الذي يُعقد بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة دبي شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي وإستونيا والميثاق العالمي للأمم المتحدة في قدرة تعزيز المجتمع العالمي على تحقيق الازدهار الاقتصادي للجميع مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الموعد المقرر بحلول عام 2030، ومن بين المتحدثين في المنتدى معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وساندا أوجيامبو، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وإيفا ماريا ليميتس، وزيرة خارجية إستونيا.



وستجمع القمة الثلاثية «عودة إلى نقطة البداية: المياه، والغذاء، والطاقة» رؤساء حكومات وصانعي سياسات. وتستمر فعاليات القمة على مدار يومي 18 و19 يناير الجاري وبتنظيم مشترك مع الأردن وهولندا.



وتهدف إلى رفع الوعي الجماعي بعلاقة الترابط بين أمن المياه والغذاء والطاقة، وتبحث الحلول التي تضمن تكامل ثلاثتهم في خضم تعاون مستمر بين البلدان الثلاثة المنظمة للقمة.



تسليط الأضواء



ويسلط مجلس «أفضل الممارسات العالمية» الذي سينعقد في 20 يناير الجاري الضوء على جميع مشاريع برنامج أفضل الممارسات العالمية الخمسين التي انتقاها إكسبو 2020 دبي من أنحاء العالم، وقدمت مساهمات مؤثرة ومستدامة وذلك بهدف توسيع نطاقها إلى أماكن أخرى.



يذكر أن أسبوع الأهداف العالمية هو الأسبوع السابع من أسابيع الموضوعات الـعشرة ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض في إكسبو 2020 دبي، والتي توفر فرصة لتبادل وجهات نظر جديدة ومُلهمة لمواجهة أكبر التحديات والتعرّف إلى أفضل الفرص في وقتنا الحالي.