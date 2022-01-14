أسبوع «روساتوم» للتقنيات المتقدمة ينطلق الاثنين في الجناح الروسي

المصدر: دبي - وام

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يستضيف جناح جمهورية روسيا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي، فعاليات أسبوع «تقنيات متقدمة لمستقبل مستدام» الذي تنظمه شركة «روساتوم»، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا.



تقام الفعاليات بالجناح الروسي، من 17 إلى 24 يناير الجاري، وتركز على مناقشة الاستثمار في تنمية الإمكانات البشرية، حيث يعتبر التعليم مفتاح اقتصاد المستقبل.



يشارك في الفعاليات إلى جانب متحدثين من «روساتوم»، ممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموانئ دبي العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤتمر الدولي الشبابي للقطاع النووي، وجامعة موسكو الحكومية، وجامعة سينجيلاريتي - الولايات المتحدة الأمريكية-، وجامعة خليفة - الإمارات - والمدرسة العليا للاقتصاد - روسيا -، والمؤتمر الدولي للشباب النووي، وجامعة موسكو الحكومية «لومونوسوف»، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في روسيا وإيطاليا وبريطانيا.



موضوعات



تتناول النقاشات، موضوعات التعاون الدولي للترويج للتعليم الهندسي، وبناء المسار المهني في القطاع النووي، وتأثيره على تعزيز جودة التعليم الهندسي وتطوير التعاون بين قطاعي التعليم والأعمال، فضلاً عن تطوير طرق وأساليب جديدة للتعليم والتنمية الشخصية، والتي تلبي متطلبات المهنيين الشباب المتخصصين في المجال النووي وطلاب تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وستتاح لزوار إكسبو 2020 دبي، فرصة المشاركة في جولة فنية افتراضية في محطة «بيلويارسك» للطاقة النووية، وهي تٌعد المرفق النووي الوحيد الذي يضم أقوى مفاعل نووي تجاري في العالم من فئة مفاعلات النيوترونات السريعة.



الأخطبوط



وخلال الجولة الافتراضية، سيرى المشاركون «الأخطبوط» البرتقالي الشهير أي مفاعل النيوترونات السريعة BN-800، والاطلاع على المزيد حول مستقبل صناعة الطاقة النووية: منظومة الطاقة النووية ذات مكونين ودورة الوقود النووي المغلقة.



وتشارك روسيا في معرض إكسبو 2020 دبي تحت عنوان «عقل مبدع: يقود المستقبل»، كما يقدّم الجناح الروسي عروضاً إبداعية متنوّعة تشمل مجالات عدّة مثل الفضاء، العلوم والابتكارات المتعدّدة، بالإضافة إلى العروض الثقافية، وصمم الجناح على هيئة قبة ضخمة مغطاة بخيوط من أنابيب عملاقة متعددة الألوان، ما يرمز إلى عملية الإدراك اللانهائية وسرعة التقدّم المتزايدة التي لا يمكن إيقافها.