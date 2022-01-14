حلقة نقاشية في إكسبو للحد من انبعاثات الكربون

المصدر: دبي - البيان

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ناقش خبراء من عدة بلدان إمكان حل التحدي المتمثل بالحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل في المدن الذكية عبر التحول التدريجي إلى الهيدروجين والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وذلك في تيرّا - جناح الاستدامة، ضمن فعاليات أسبوع السفر والاتصال في إكسبو 2020 دبي.



الدكتور هايلي راجاماني، رئيس برنامج مجموعة الطاقة المستدامة والشبكات الذكية في جامعة ولونغونغ في دبي، أشار إلى احتياجات البلدان النامية، التي لا تزال بصدد بناء البنية التحتية، قائلاً: «يواجه معظم الناس انقطاع التيار الكهربائي ويضطرون إلى الاحتفاظ بمولدات الديزل والغازولين الاحتياطية، ما ينتج عنه الكثير من انبعاثات الكربون والتلوث والضوضاء. يمكن أن تسهم الطاقة النظيفة في تقليل هذه الانبعاثات».



حوكمة رشيدة



من جهته، يرى باسكال بيريز، مدير مرفق البنية التحتية الذكية بجامعة ولونغونغ في أستراليا، أن إزالة الكربون عن وسائل النقل تتعلق بالحوكمة الرشيدة والتوجيهات والاستثمارات المتسقة وتنسيق الوقت. وقال: «في أستراليا على سبيل المثال، اعتماد السيارات الكهربائية منخفض للغاية والحكومة بحاجة إلى صوغ سياسات من شأنها أن تدفع الناس إلى اتخاذ إجراءات. مثلاً، كم سيكون عدد الأشخاص الذين يرغبون في إنفاق أكثر من 40 دقيقة لشحن سيارة في محطة شحن».



أما تاي كريستوفر، مدير شبكة مستقبل الطاقة في جامعة ولونغونغ في أستراليا، فقال: «بغض النظر عما إذا كان نزع الكربون عن النقل يحدث من كهربة قافلات السيارات، أو من استخدام الهيدروجين للمركبات الثقيلة، أو مزيج من الاثنين، فهو مصدر وقود للكهرباء لا يقل أهمية عن أي عامل آخر... الحقيقة أن الكهرباء والهيدروجين كمصدرين للوقود، واستخدام الوقود الحيوي، جميعها أمور لها أدوار تكميلية تؤديها في مستقبل إزالة الكربون من قطاع النقل».



حل جذاب



أما عن الوضع في لبنان، فعدّ الدكتور عماد حب الله، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لاستثمارات الأعمال واستراتيجيات التنمية (B.I.D.S) وزير الصناعة اللبناني السابق، أن التحول إلى نظام نقل أكثر استدامة يعتمد بشكل أقل على الوقود الأحفوري حل جذّاب للغاية للبنان، وكذلك ظهور سيارات كهربائية. وقال: «بغض النظر عما نفعله، نحتاج إلى أخذ الوضع الحالي في لبنان في الحسبان، لأن الوضع الحالي لشبكة الكهرباء يمثل تحدياً كبيراً... إذ يصل طلب لبنان إلى 3.6 غيغاوات، بينما لا تتجاوز طاقته التوليدية 1.67 غيغاوات، ويقلل الوضع المالي الحالي من قدرة توليد الطاقة».



نهج مختلف



بلقيس الداغر، مديرة e-Solutions في ABB، أوصت بنهج مختلف لإزالة الكربون من وسائل النقل، وقالت: «لماذا لا ننظر إلى عدم القيادة على الإطلاق، أو هيكلة المدينة بطريقة لا تكون فيها سيارات على الإطلاق، أو في البلدات والمناطق؟ نحتاج حقاً النظر إلى مستوى أعلى وتشجيع الناس على التجول والتحرك فقط سيراً على الأقدام، أو ربما باستخدام دراجاتهم. والطريقة الأخرى تشجيع هذا الجمهور على استخدام وسائل النقل العام. في الحقيقة، أعرف الكثير من الأشخاص الذين توقفوا عن القيادة بسبب وجود المترو والترام، والعمل عن بعد طريقة أخرى لعدم استخدام سيارتك مطلقاً».



وتطرق الخبراء أيضاً إلى ضرورة تغيير طريقة تفكير الناس وعقليتهم تجاه استخدام السيارات الكهربائية والنقل العام، وإلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام لتأمين البدائل المناسبة للحد من انبعاثات الكربون.