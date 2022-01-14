نائب وزير خارجية البرتغال: الإمارات تحدّت الجائحة بإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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أكد فرانسيسكو أندريه، نائب وزير الخارجية البرتغالي للتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تحدّت جائحة كورونا (كوفيد 19) بإكسبو 2020 دبي.

جاء ذلك خلال حضور أندريه احتفال جمهورية البرتغال بيومها الوطني ضمن فاعليات معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ولويس كاسترو، المفوض العام لجناح البرتغال في معرض إكسبو دبي، وعدد من المسؤولين الاماراتيين والبرتغاليين.

ورحب الجناح بزواره من خلال فرقة فولكلورية عزفت بعض الأغاني البرتغالية التي نالت استحسان الحاضرين.

وثمن فرانسيسكو أندريه، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ما تحظى به الإمارات من قيادة حكيمة ورؤية سديدة تقود الدولة على درب التميز، قائلاً: «لدينا تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية البرتغالية، وأيضاً تعود إلى مرحلة الاكتشافات البرتغالية، ولدينا أواصر صداقة مع الامارات فضلاً عما تشهده من استقطاب اهتمام الشركات العالمية، ونأمل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار في القريب العاجل».

وأعرب فرانسيسكو أندريه عن تمنياته بأن يحظى جناح البرتغال باستحسان جميع من زاروه من الجمهور، مضيفاً: «إكسبو فرصة عظيمة لرواد الأعمال والتجارة والمستثمرين لفتح آفاق واسعة ومشاركة الثقافات والأفكار المختلفة فيما بينهم على أرض واحدة، ويدعوك الجناح إلى رحلة حب استطلاع لا حدود له عن دولة البرتغال، كما أن إكسبو يسير في طريق مختلف، حيث تحدَّت دولة الامارات الجائحة في وقت عصيب، وجمعت 192 دولة بخلاف الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مع كامل الإجراءات الاحترازية».

من جانبه، قال لويس كاسترو هنريك، المفوض العام لجناح البرتغال، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام): «لقد حقق اليوم الوطني البرتغالي ما هو أبعد من التوقعات، إذ يمثل نجاح المشاركة البرتغالية في إكسبو 2020 دبي. نحن ممتنون للغاية لجميع الزوار والفنانين والموسيقيين والضيوف الكرام الذين ساعدونا على الاحتفال بثقافة البرتغال الفريدة والموهبة والابتكار، مما جعل هذا الحدث لا يُنسى».

وتابع: «جاء إكسبو دبي في مرحلة مهمة، نريد أيضاً الترويج للبرتغال كاقتصاد حديث ومستدام يعمل كجسر بين الثقافات ويحافظ على علاقات ممتازة مع البلدان في جميع أنحاء العالم، لذلك نحن متحمسون لإمكانية إقامة شراكات جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وبالتالي توسيع علاقاتنا الثنائية لصالح بلدينا».

ويأتي جناح البرتغال تحت شعار «البرتغال.. عالم واحد»، ويسعى الجناح للترويج للبرتغال كوجهة مميزة للسياحة والثقافة والتاريخ والعادات والاقتصاد والاستثمار.