عرض القفز بالمظلات يبهر زوار «إكسبو»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استمتع زوار «إكسبو 2020 دبي» بعرض القفز بالمظلات الذي نظمه جناح مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع القوات المسلحة لدول المجلس، مساء اليوم بمشاركة 6 قافزين نفذوا عملية الهبوط في حديقة الفرسان في منطقة الاستدامة.



وأكد العقيد ركن فهد المطيري مشرف فعاليات جناح مجلس التعاون الخليجي ومدير الجناح المناوب، أن فعالية القفز بالمظلات من بين 10 فعاليات متنوعة أطلقها جناح مجلس التعاون والقوات المسلحة لدول المجلس لدعم المشاركة في «إكسبو 2020 دبي».



توجهات



وأشار المطيري إلى أن الفعاليات تتناسب مع توجهات المعرض في استقطاب الزوار، حيث يعد القفز بالمظلات من العروض التي تحظى بشعبية واسعة لدى الجماهير.



وأضاف: أطلقنا بعض العروض الجوية والموسيقية، وفي شهر نوفمبر الماضي، قمنا بتنظيم رحلة السفينة البحرية السلطانية العمانية «شباب عمان»، التي نقلت مجموعة من الشباب بهدف إطلاعهم على الإرث الخليجي البحري وهناك المزيد من الفعاليات خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.