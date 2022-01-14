معاناة المرأة.. لوحات برؤية جين جميل

المصدر: دبي - البيان

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رسومات بالظل ووجوه من دون ملامح تخفي هويتها، أخبار عشوائية مصورة من صحيفة نيويورك تايمز، تجعلك تسعى لمعرفة القصة التي تخفي وراءها، هي الطابع الغالب على لوحات الفنانة جين جميّل، الذي يحتضن مجموعة مختارة من أعمالها جناح موناكو في إكسبو 2020 دبي.



يضم المعرض الذي يقام تحت عنوان «News as Muse»، لوحات تجسد في غالبيتها المرأة بحسب رؤية جين، وتشجب في مضمونها المعاناة التي يعيشها العالم من خلال الرسم، وهي الطريقة التي ترى بها العالم، وتسعى إلى تغييره نحو الأفضل من خلالها من خلال الكلمة المكتوبة والصور.



جين من مواليد كندا وتقيم في موناكو، لديها شغف كبير بالكتب، لا سيما بأعمال الكاتب والشاعر جبران خليل جبران الذي ينتسب إلى مدرسة العقلانية الروحانية، ويبدو ذلك جلياً في أعمالها وطريقة تعاطيها مع القضايا التي ترغب بإيصالها.