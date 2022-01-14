غداً غلق باب التسجيل في تحدي الركض الثاني بإكسبو

المصدر: دبي - البيان

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يترقب عشاق الرياضة واللياقة والقوة الجولة الثانية من سباق إكسبو للركض في 22 يناير الجاري، مع توقعات كبيرة بتضاعف العدد المتوقع للمشاركين بعد النجاح الهائل الذي حققته الجولة الأولى.



وجذبت الجولة الأولى من السباق التي نظمها إكسبو 2020 دبي، 19 نوفمبر الماضي، أكثر من خمسة آلاف مشارك، وهو ما يزيد التوقعات بمشاركة أعداد أكبر في الجولة الثانية، مع إعلان المنظمين أن باب التسجيل سيغلق الأحد 16 يناير الجاري، وربما قبل ذلك في حال اكتمال العدد.



مناظر خلابة



وخلال السباق، سيستمتع المشاركون في سباق إكسبو بمناظر خلابة على طول المسار الذي يطوف حول أجنحة الدول والمناطق الرئيسة الثلاث في إكسبو 2020 دبي، وهي الاستدامة، والتنقل، والفرص، إضافة إلى قبة الوصل الأيقونية.



3 فئات



ويجري السباق الذي، سيقام من ثلاث فئات بواقع ثلاثة وخمسة وعشرة كيلومترات، بدعم من إكسبو 2020 دبي ومجلس دبي الرياضي، وستكون المشاركة مفتوحة أمام جميع المقيمين والزوار من مختلف الأعمار.



وكمكافأة من إكسبو 2020 دبي، سيحصل جميع المشاركين على ثلاث تذاكر مجانية لدخول موقع الحدث العالمي، تتيح لهم أيضاً خصومات من مطاعم عدة.