«تاريخها.. جولة حرة».. عنوان رحلة الزوار للتعرف إلى دور المرأة حول العالم

المصدر: دبي - البيان

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دعا «إكسبو 2020 دبي» زواره هذا الشهر للتعرف إلى الدور المحوري للمرأة بالنهوض بمجتمعاتها في جميع أنحاء العالم، من خلال رحلة الزائر «تاريخها.. جولة حرة»، وهي واحدة من رحلات عدة يتم تنسيقها لزوار الموقع بناء على طلبهم.



ويأتي تنظيم رحلة «تاريخها.. جولة حرة» ضمن فعاليات أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو، والذي ينعقد في الفترة من 15 إلى 22 يناير الجاري في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة. ومن خلال التركيز بصورة أساسية على المضي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهي مخطط عالمي يرمي إلى الحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز الرخاء والازدهار وحماية كوكب الأرض، في سبيل مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030، من المقرر أن يسلط أسبوع الأهداف العالمية الضوء على ضرورة المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



دور محوري



بإمكان الزوار استهلال رحلتهم من جناح المرأة، الذي تأسس بالتعاون مع كارتييه، للتعرف إلى الدور المحوري الذي قامت فيه المرأة عبر التاريخ وحتى يومنا هذا، حيث يبرز الجناحُ مساهمة كل من المرأة والرجل في تمكين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، تأكيداً للمبدأ القائل بأن نهضة المجتمع تبدأ من النهوض بشأن المرأة.



وعقب زيارة جناح المرأة، يواصل الزوار رحلتهم إلى جناح بنين، حيث يمكنهم التعرف إلى قصة صانعات المملكة من النساء والركائز الأساسية للمجتمعات. ويسلط الجناح الضوء كذلك على حركة «نانا بنز» لسيدات الأعمال اللاتي تمكنّ من تأسيس إمبراطورية تجارية في غرب إفريقيا ابتداء من منتصف القرن العشرين.



استكشاف



ويمنح جناح بنغلاديش للزوار فرصة لاستكشاف عرض يُظهر مدى نجاح الدولة في تمكين المرأة من خلال رفع مستويات القضاء على الأمية بين الإناث ومنح المرأة مساحة أعظم في العمل والقيادة السياسية.



ويمكن للزوار كذلك التعريج على جناح منظمة التعاون الإسلامي، والذي يصطحبهم في رحلة للتقصي والفهم تُستهلُ بمقدمة باللونين الأبيض والأسود يليها تحول مثير إلى مشهد متعدد الثقافات والأشخاص، للتأكيد على الوحدة الكامنة في التنوع وإبراز الدور المحوري الذي قامت به المرأة في الحياة الإسلامية.



ختام



وتُختتم الرحلة بزيارة جناح الاتحاد الإفريقي، والذي يتيح للزوار فرصة للاستماع إلى قصص لنساء أفريقيات ساهمن في تنمية قارتهنّ، وذلك من داخل أكشاك صوتية ذات تصميمات فريدة أعدت خصيصًا لهذا الغرض.



ويمكن أخذ رحلة الزائر «تاريخها.. جولة حرة» عبر تطبيق إكسبو 2020 دبي، والذي يوفر كذلك جولات كثيرة أخرى لموضوعات تتعلق بالأطعمة والتعليم.